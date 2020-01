Alessio Boni, Simone Cristicchi, Grease e Cappuccetto rosso: al Teatro Sociale settimana non stop

Una settimana davvero intensa quella del Teatro Sociale di Como che presenta tre spettacoli davvero importanti all'interno di un cartellone sempre più interessante. Vediamoli nel dettaglio.

Martedì 14 e mercoledì 15 gennaio, ore 20.30, Alessio Boni porta in scena al Teatro Sociale di Como la sua versione di Don Chisciotte. Liberamente ispirato all’iconico e visionario romanzo di Cervantes, narra le strabilianti avventure di un eroe fuori dal tempo, il cui spirito, infiammato dalla lettura dei poemi cavallereschi, anela a epiche imprese. Alessio Boni vive con ardore i panni e l’armatura del cavaliere errante accanto all’eclettica e raffinata Serra Yilmaz, attrice prediletta dal regista di origine turca Ferzan Ozpetek, nel ruolo del fido scudiero Sancho Panza, giovane contadino simbolo di purezza di cuore, la cui saggezza di matrice popolare contrasta con la lucida e nobile follia di Don Chisciotte. Forse ci vuole una qualche forma di follia, ancor più che il coraggio, per compiere atti eroici. Dopotutto, sono proprio coloro che sono folli abbastanza da andare controcorrente, che meritano di essere ricordati in eterno.

Alla fine dello spettacolo – verrà messo in vendita un libro che raccoglie la genesi e l’evoluzione dello spettacolo. Il costo del volume è di 15€. Alessio e Andrea Boni hanno deciso di devolvere 2 euro per ogni copia venduta a favore del progetto Emergenza Freddo.

Simone Cristicchi è forse conosciuto soprattutto per la sua musica (e la sua folta e riccia chioma!), ma il cantautore è anche scrittore e attore teatrale. Torna a Como giovedì 16 gennaio, portando questa volta al Teatro Sociale lo spettacolo Manuale di volo per uomo, un’invenzione drammaturgica, ambientata nel mondo attuale. Una favola metropolitana ricca di emozioni, musica e poesia, in cui Cristicchi interpreta Raffaello, un quarantenne rimasto bambino, con un problema preoccupante: qualunque cosa guardino i suoi occhi, tutto è stupefacente, affascinante, meraviglioso! Per molti è un “ritardato” da compatire, per alcuni un genio, sicuramente un tipo strano. In realtà, Raffaello è un “Super-Sensibile”, e in quanto eroe possiede dei poteri speciali perché è in grado di cogliere i particolari, i dettagli che sfuggono agli altri esseri umani, cose minuscole e apparentemente insignificanti, che nascondono però un’infinita bellezza.

Continua la collaborazione tra il Teatro Sociale e MyNina Spettacoli che insieme porteranno a Como due titoli molto amati dal pubblico: Grease, in scena venerdì 17 e sabato 18 gennaio alle ore 20.30, e Ghost, in programma venerdì 27 marzo alle ore 20.30. Due successi cinematografici in versione musical teatrale che di certo non deluderanno gli spettatori! In Italia, Grease, il musical di Jim Jacobs e Warren Casey, prodotto da Compagnia della Rancia con la regia di Saverio Marconi, è una festa travolgente che dal 1997 accende le platee italiane, dando il via alla musical-mania trasformandosi in un vero e proprio fenomeno di costume “pop”, un cult intergenerazionale che non è mai stato così attuale ed è amatissimo anche dalle nuove generazioni.

Domenica 19 gennaio, alle 16,. Michelangelo Campanale dirige i danzatori – acrobati della Compagnia EleinaD affrontando la più popolare tra le fiabe, Cappuccetto rosso, che racconta argomenti legati alla vita, in maniera semplice, ma esatta. Le relazioni tra i personaggi e la dinamica della storia si rivelano sulla scena attraverso il corpo, il linguaggio non parlato, ispirato all’immaginario dei cartoni animati di inizio ‘900; le luci, i costumi e le scene si compongono in una danza di simboli, citazioni pittoriche (Goya, Turner, Bosch, Leonardo da Vinci), che ridisegnano la fiaba con la semplicità di ciò che vive da sempre e per sempre.