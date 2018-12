La bella addormentata torna il balletto al Teatro Sociale di Como

Prosegue la danza al Teatro Sociale di Como. Venerdì 21 dicembre alle ore 20.30 il Balletto del Sud presenta uno dei titoli di maggior successo del suo repertorio: La bella addormentata con le coreografie di Fredy Franzutti sulle note di Pëtr Il´ič Čajkovskij. Per la leggibilità della drammaturgia, per l'efficacia dell'ambientazione e per la viva caratterizzazione dei personaggi, lo spettacolo ha raccolto, sin dalle prime rappresentazioni, la piena adesione di pubblico, ed è stato ampiamente lodato dalla critica, replicando con successo in prestigiosi festival e teatri in Italia e all'estero.

Purtroppo, lo spettacolo non sarà accompagnato dall’orchestra come inizialmente annunciato. La collaborazione del Balletto del Sud con la Hungarian International Orchestra è stata interrotta a causa della perdita del finanziamento di cui l’orchestra godeva e che non permette più alla compagnia di avere eccezionalmente per questa tournée l’esecuzione dal vivo per questo balletto. Il giorno 21 dicembre, quindi, lo spettacolo “La Bella addormentata” andrà in scena come di consueto con musica registrata.