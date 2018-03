Il Balletto di Roma porta Giselle al Teatro Sociale

Balletto di Roma decide di affrontare un grande classico della storia del balletto, unendo così le proprie anime, quella del balletto e quella della danza contemporanea. Per approfondire e trovare nuove chiavi di lettura, questo titolo è stato affidato ai due autori contemporanei Itamar Serussi Sahar e Chris Haring; un doppio remake in cui la tragica trama si confonde sapientemente con gli ingredienti della danza di oggi e con le strutture di pensiero della quotidianità contemporanea, e ripropone una Giselle tematica, analizzata nella sua attualità e complessità attraverso i temi cardine della sua vicenda: amore, tradimento e vendetta. Per la prima volta, Giselle coinvolge team internazionali di collaboratori, con identità artistiche originali e distinte, portatori di approcci creativi diversi. Anche i due compositori, Richard Van Kruysdijk e Andreas Berger, lavorano sullo score originale per renderlo più contemporaneo e per aggiungere la traduzione in musica dei movimenti dei danzatori.

sabato 7 aprile - Teatro Sociale di Como ore 20.30

Giselle

con Balletto di Roma

Coreografie Itamar Serussi Sahar, Chris Haring/Liquid Loft

Concept Development Peggy Olislaegers

Musiche originali ispirate alla partitura di Adolphe Adam

Rielaborazioni musicali Richard Van Kruysdijk, Andreas Berger