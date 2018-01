Aspettando Godot al San Teodoro di Cantù

Venerdì 12 gennaio e sabato 13 gennaio alle ore 21.00 il Teatro San Teodoro ospita Aspettando Godot, spettacolo tratto dalla celebre commedia di Samuel Beckett. Due mendicanti, Vladimiro ed Estragone, aspettano in aperta campagna un certo Godot, dal quale sperano ottenere una vaga sistemazione. I due non solo non hanno mai visto Godot, ma non sono sicuri né del luogo né del giorno dell'appuntamento. Dopo una lunga attesa arriva Pozzo, un ricco proprietario terriero che porta al guinzaglio il suo servitore Lucky. Pozzo si intrattiene per qualche tempo con i due mendicanti e riparte. L'attesa continua fino all'arrivo di un ragazzo con un messaggio di Godot: Godot non verrà più stasera, ma certamente domani. Vladimiro ed Estragone ricominciano ad aspettare. Il secondo atto è quasi identico al primo: l'attesa, l'arrivo di Pozzo e Lucky, l'uno cieco e l'altro stremato, il messaggio del ragazzo: Godot non verrà più stasera ma certamente domani. Il sipario cala su Vladimiro ed Estragone che, immobili, attendono ancora.

Prenotazione e acquisto biglietti

Mail: biglietti@teatrosanteodoro.it

Biglietteria: lun/mar/giov dalle 17 alle 20; merc/ven dalle 10 alle 13

Sito: www.teatrosanteodoro.it

Info

maddalena.massafra@mondovisione.org | +39 3319780855