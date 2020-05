Amarcord Traviata con il Teatro Sociale di Como

Lunedì 1 giugno, alle 21 circa, sui canali social del Teatro Sociale di Como verrà trasmessa La Traviata, per la regia di Andrea Bernard e la Direzione d'orchestra di Alessandro Palumbo, che inaugurò il Festival Como Città della Musica, nell’estate 2019, con il Coro dei 200.Com, un progetto di opera partecipata per la città e costruito con la collettività. L’edizione integrale rimarrà disponibile sui canali social solo pochi giorni. Seguite in diretta e condividete con il teatro e i vostri ricordi questo appuntamento, Andrea Bernard e Alessandro Palumbo, seguiranno la diretta da ‘cronisti’.