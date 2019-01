Alessandro Preziosi è il protagonista di Vincent Van Gogh al Lac di Lugano

Attore dal talento indiscutibile, Alessandro Preziosi è il protagonista di Vincent Van Gogh (l’odore assordante del bianco) lavoro ricco di spunti poetici scritto da un drammaturgo di razza come Stefano Massini. Martedì 22 gennaio alle 20:30 (replica 23 gennaio, ore 20:30, Sala Teatro LAC), Preziosi ricreerà le atmosfere che Vincent Van Gogh visse in occasione del suo ricovero forzato avvenuto in seguito al grave atto di autolesionismo che lo portò a tagliarsi un orecchio. Vincent Van Gogh, che valse al suo autore il Premio Tondelli vinto a Riccione nel 2005, ritrae l’artista nella parte finale della sua esistenza, confortato dal fratello Theo, che gli rimase sempre vicino, e lo fa grazie ad una scrittura tesa e limpida. Uno spettacolo che ci invita a riflettere sul rapporto tra le arti e sul ruolo dell’artista nella società.