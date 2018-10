200.Com, in Arena dopo Otello arriva La traviata

Ieri sera, mercoledì 3 ottobre, il presidente del Teatro Sociale di Como, Fedora Sorrentino, ha annunciato il titolo del progetto 200.Com del 2019: La traviata. L’opera di Giuseppe Verdi andrà in scena all’Arena del Teatro Sociale di Como nelle serate del 27, 29 giugno e 2 luglio 2019, all’interno della dodicesima edizione del Festival Como Città della Musica, che grazie a questo progetto ha ormai assunto un’identità vera e specifica.

Come ogni anno, anche questa VII edizione del progetto cerca nuove voci per il coro 200.Com. Amanti ed appassionati di musica potranno presentarsi alle audizioni che si terranno domenica 14 ottobre dalle ore 10.00 alle 14.00 in Sala Bianca (ingresso via Bellini 1) e che consisteranno in una semplice prova di ascolto dell’intonazione e del senso ritmico, anche senza una preparazione musicale specifica.

Non serve iscriversi, le persone interessate possono presentarsi direttamente in Sala Bianca negli orari indicati. Non verranno accolte iscrizioni dopo le ore 14.00.



Richiesta disponibilità:

Laboratori coro: tutti i lunedì sera, dal 5 novembre 2018

Produzione (prove): giugno 2019

Debutto: Arena Teatro Sociale, 27 giugno 2019



La partecipazione ai laboratori e all’intera produzione è interamente a titolo gratuito. Si richiede una quota di iscrizione di Euro 20.