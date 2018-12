Progetto 200.com, Festival Como Città della Musica: dirige il Maestro Alessandro Palumbo

Ecco svelato anche il direttore de La traviata. Ieri sera è stato infatti presentato al coro 200.Com il Maestro che dirigerà il progetto 2019: Alessandro Palumbo. Continua cosi la collaborazione di AsLiCo con Palumbo, iniziata con Turandot principessa falena l’edizione 2016 di Opera domani, partita da Como e arrivata fino in Oman nel dicembre 2017. Nel 2017, invece, il M° Palumbo ha diretto l’undicesima edizione di PocketOpera, Madama Butterfly, con la regia di Roberto Catalano. Lo vedremo quindi all’opera all’Arena del Teatro Sociale di Como nelle serate del 27, 29 giugno e 2 luglio 2019 con La traviata.

Chi è il Maestro

Alessandro Palumbo è direttore d’orchestra, pianista e compositore. Dopo aver debuttato con successo alla testa dell’Orchestra Sinfonica di Tenerife, in Don Quichotte di Massenet nel 2014 e in Hänsel und Gretel di Humperdinck nel 2015, Alessandro Palumbo torna all’Opera di Tenerife nell’ottobre 2016 per dirigere il progetto dell’Opera Studio, Don Pasquale di Donizetti, con la regia di Stefania Bonfadelli. Nel maggio 2018 debutta alla guida dell’Orchestra Giovanile delle Isole Canarie, dirigendo, sempre per Opera de Tenerife, La Traviata di Verdi.

Nel febbraio 2016 inoltre debutta in Turandot di Puccini realizzata da AsLiCo con la regia di Silvia Paoli, andata in tournée in molti dei principali teatri italiani raggiungendo un totale di circa 130 repliche. La stessa produzione verrà ripresa a dicembre 2017 alla Royal Opera House di Muscat. Nel gennaio 2017 ha diretto, sempre per AsLiCo, Madama Butterfly di Puccini. Tra le sue attività più recenti, si segnala quella di Assistente alla Direzione Musicale in diversi teatri in Spagna, Francia e Germania, nelle produzioni di: Nabucco di Verdi (Miquel Ortega), Don Giovanni di Mozart (Sergio Alapont), Maria Stuarda di Donizetti (Evelino Pidò), La Bohème di Puccini (Aldo Sisillo), Aida di Verdi (Massimiliano Stefanelli), Anna Bolena di Donizetti (Sebastiano Rolli), Madama Butterfly di Puccini (Ulrich Windfuhr), Il Trovatore di Verdi (Julian Reynolds), L’elisir d’amore di Donizetti (Julia Jones), Norma di Bellini (Sebastiano Rolli).