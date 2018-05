Talk Show sui mercati finanziari a Villa del Grumello di Como

Incertezza politica, tensioni internazionali, trend demografici e innovazione tecnologica: quali strategie di investimento scegliere per orientarsi su mercati finanziari alle prese con così tante variabili? Di questo e molto altro si parlerà nel talk show organizzato da Guido Stancanelli, District Manager di Banca Generali Private a Como e in programma mercoledì 16 maggio alle 17.30 a Villa del Grumello (Co).

Nel corso della serata saranno l’area manager di Banca Generali Private in Lombardia, Leandro Bovo, e gli esperti delle case di investimento internazionali Amundi, Fidelity e M&G a rispondere direttamente ai dubbi e alle domande dei risparmiatori comaschi, presentando le soluzioni di investimento ottimali per intercettare rendimento e proteggere il capitale in mercati sempre più volatili.