Swing All Around allo Spazio Gloria di Como

Avete presente quando vi ritrovate catapultati all'interno di un film? Quando la trama vi coinvolge talmente tanto che alla fine della proiezione non siete ancora pronti ad abbandonare la finzione e tornare alla realtà? In un cinema degli anni Cinquanta, gioiello di Como recentemente riqualificato, ecco venerdì 12 gennaio allo Spazio Gloria di Como una serata all'insegna del ballo e della cultura, elementi inseparabili nel mondo swing.



Ore 20.30

Proiezione del film "Swing Kids"

Nella Germania prossima alla seconda guerra mondiale, un gruppo di giovani entusiasti della musica da ballo americana ascoltano di nascosto dischi di Benny Goodman e Count Basie, vestono elegantemente all'inglese, portano i capelli piuttosto lunghi e si riuniscono di notte a ballare e a suonare al Cafè Bismark, dove si scatenano nelle nuove danze americane, facendo dello swing un simbolo di rivolta.



Ore 22.30

Double DJ set e serata di ballo

Mr Fabio Rutigliano

Shorty Joe

Ballerete in un luogo pittoresco e denso di storia, con una grande pista da ballo. Vi assicuriamo che tornerete a casa con le caviglie integre.