Street Golf, il green per tutti è in città: Villa d'Este va in buca a Como

Domenica 23 settembre 2018 si terrà la prima edizione dello Street Golf™ Como by Circolo Golf Villa d’Este nel centro della città di Como; il Circolo Golf Villa d’Este, in stretto partnership con i ragazzi dello Street Golf™, si sono fatti promotori di tale evento organizzato per la città e i cittadini, cercando di contribuire ad un processo di rigenerazione riguardante non solo gli aspetti culturali, ma anche organizzativi e sociali della città, con l’idea di rinnovare luoghi centrali e stimolando il coinvolgimento dei cittadini verso un cambiamento culturale. Il Circolo Golf Villa d’Este, golf club fortemente radicato nella città di Como nella quale è presente da quasi un secolo, settimo campo di golf fondato in Italia (1925), è da sempre ai primi posti per bellezza, classe, tradizione e fascino. Nato come circolo privato di uno dei più famosi alberghi del mondo, l’omonimo Villa d’Este di Cernobbio (Como), il club ha visto giocare sulle sue indimenticabili 18 buche una sfilata incredibile di teste coronate, attori celebri, capitani d’industria. Molti dei personaggi più importanti del golf mondiale sono almeno una volta passati da Montorfano, richiamati dalla bellezza del percorso e della sua clubhouse, in un avvicendarsi di grandi appuntamenti sportivi e mondani. Molte generazioni si sono susseguite, ma mai a Montorfano sono venuti meno lo “ spirit of the game ”, la tradizione, il piacere per un gioco unico e irripetibile. Tutto però si è evoluto e Villa d’Este può per fortuna contare su servizi al passo con i tempi e su un bel gruppo di giovani che continueranno la storia del Club.

Infinite distese verdi in club esclusivi? Abbigliamento ricercato e atmosfera ovattata? È questa la vostra idea del golf ? Scordatevela. Oggi questo sport esce dai circoli per farsi conoscere da un pubblico più ampio, scendendo, letteralmente, nelle strade della vostra città. Si tratta infatti di “ Street Golf “, un modo di giocare a golf un po’ ovunque, per le vie delle città, nei parchi e nei giardini, nelle piazze, nei parcheggi. Lo “ Street golf “ è nato negli anni Ottanta in Germania, ad Amburgo, da un’idea di Nikola Krasermann e Torsten Schiing, che nel 1992 avevano fondato il gruppo Natural Born Golfers (letteralmente “golfisti nati”): il loro obiettivo era riunire tutti gli appassionati di questo sport, che preferivano una dimensione più libera e meno convenzionale, uscendo dai circoli esclusivi, rispettando l’etica di comportamento che tanto lo caratterizza, ma senza eccessivi vincoli, insomma, giocare a golf nella massima libertà.

Oggi, tre ragazzi di Bergamo, Paolo Bresciani, Dario Colloi e Fabrizio Donati, hanno importato questo innovativo format con marchio registrato Street Golf™ ed organizzano dal 2011 eventi in tutta Italia. L’idea è nata dalla loro comune passione per il gioco del golf con l’intento e l’ambizione di presentare questo gioco a tutti e di trasmettere Loro la passione e l’amore che lo caratterizza. In questi anni con circa 40 eventi organizzati su tutto il territorio nazionale, hanno giocato più di 3.600 persone con un numero stimato di circa 80.000 spettatori; il segreto di tanto successo è dovuto anche grazie alle Amministrazioni Comunali di importanti città come Torino, Verona, Portofino, Lecce, Varese e molte altre, che hanno riconosciuto in questa iniziativa, la qualità e la forza attrattiva e di coinvolgimento di passanti e di semplici cittadini curiosi, portando addirittura numerosi nuovi giocatori ad avventurarsi in questo nuovo mondo sportivo: il Golf. Anche lo stesso mondo mediatico è stato coinvolto ed attratto; infatti nomi come Rai, Sky, Corriere della Sera, Gazzetta dello Sport, Libero, Tutto Sport e molte altre testate hanno affiancato queste manifestazioni aiutando e creando un indotto sportivo ricco di semplice entusiasmo e, perché no, semplici sorrisi. Lo Street Golf è quindi meno convenzionale rispetto al golf “ versione classica ” e si rivolge non a pochi ma ad un pubblico vastissimo. I “ ragazzi di Bergamo “, per definirlo, hanno varato il motto “ We’ll keep Your world ”, ossia “ conquisteremo il tuo mondo ”, proprio per sottolineare che chiunque può liberamente avvicinarsi a questa disciplina ricca di tanta emozione e soddisfazione. Sulla dimensione aperta di questa pratica si fonda l’altra espressione che contraddistingue lo “ Street Golf™ “, ossia “ Not for Ordinary Players ”, che significa “ non per giocatori convenzionali ”, non più i pochi fortunati ma tutti, proprio tutti. La sfida è proprio questa: proporre gli ingredienti più semplici e cari al Mondo del Golf ossia: aria aperta, panorami inusuali ed affascinanti, puro relax e sana, vera competizione; tutto ciò inserito in un contesto inusuale, come quello cittadino, in modo da concretizzare lo scopo di questa splendida iniziativa: giochiamo tutti a golf.

Nello splendido scenario del centro di Como, tra le caratteristiche vie, porticati e piazze che contornano gli edifici storici presenti nella città, verrà quindi sviluppato un percorso di 9 buche ognuna identificata sia con un aspetto storico /architettonico sia dal semplice disegno di un percorso “ folle ” voluto dai giovani golfisti di Street Golf. Ogni buca riporta il nome di una via o della zona interessata, il tutto per stimolare il giocatore e lo stesso spettatore, rendendo più avvincente e simpatica l’iniziativa, e pertanto si giocherà:

buca 1 P.zza Volta

buca 2 P.zza Cavour (fronte Hotel Metropole Suisse)

buca 3 P.zza Grimoldi

buca 4 P.zza Verdi

buca 5 Via Boldoni (fronte Gelateria Luisita)

buca 6 P.zza Martinelli

buca 7 Via Lambertenghi (contrada di S. Benedetto)

buca 8 Via Diaz

buca 9 Via Carcano

Affrontando il percorso i giocatori e gli stessi cittadini /spettatori potranno scoprire scorci e nuove visuali architettonici e non della splendida città, rimanendo affascinati da tanta storia e da tanta eleganza che caratterizzano il Centro di Como. Fondamentale ed inevitabile la presenza di un villaggio in P.zza Volta, che oltre ad essere punto di accoglienza e di ritrovo per tutti i giocatori, sarà una zona “prova” dalle ore 10:00 sino alle ore 17:00 APERTA A TUTTI coloro che avranno piacere di provare il golf sotto la guida di maestri qualificati del Circolo Golf Villa d’Este. La gara invece si svolgerà shot gun ovvero tutti i partecipanti partiranno alla stessa ora (stabilita alle ore 14:30) e da tutte le buche del percorso; golfisti e non golfisti non è importante, tutti possono giocare.

Le iscrizioni alla gara avvengono tramite la segreteria del Circolo Golf Villa d’Este (iscrizioni limitate a circa 120 persone ); la partecipazione è gratuita. Si giocherà con la formula di gara a squadre di 4 giocatori Louisiana, considerata da sempre una delle più divertenti e simpatiche. Ad ogni giocatore verranno distribuite un set di palline morbide Street Golf™ di una miscela speciale e la propria attrezzatura sarà composta soltanto da quattro ferri (ferro 7, ferro 9, Sand e Putt), sufficienti per fronteggiare qualsiasi ostacolo urbano.

Al termine della competizione si svolgerà la classica cerimonia di premiazione che si svolgerà alle ore 17.00 circa in P.zza Volta.