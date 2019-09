Lo street golf torna a Como: ecco dove sono le 6 buche

Domenica 22 settembre il golf invaderà il centro storico di Como: piazze e vie cittadine si trasformeranno in un inedito campo da gioco nel quale sfidarsi a colpi di swing. E' questo lo spirito di Street Golf, patrocinato dal Comune di Como, che torna in città dopo il successo dell'anno scorso. Il format dell'evento è stato ideato da tre ragazzi appassionati di golf: Paolo Bresciani, Dario Colloi e Fabrizio Pato Donati. La proposta l'anno scorso ha funzionato e ottenuto un notevole apprezzamento dal pubblico, tanto che l'iniziativa è già stata portata in diverse città italiane riscuotendo curiosità ed entusiasmo. L'obiettivo dei promotori della manifestazione è quello di avvicinare il golf alle persone che non lo conoscono o non l'hanno mai provato, facendole divertire, in un contesto affascinante e unico come quello della nostra città.

Le buche

Come indica il nome stesso della manifestazione, nello splendido scenario della città murata si svilupperà un percorso di sei buche: buca 1 piazza Volta; buca 2 piazza Cavour (fronte Hotel Metropole Suisse); buca 3 piazza Grimoldi; buca 4 via Boldoni (fronte gelateria Luisita)

buca 5 via Lambertenghi (contrada di San Benedetto); buca 6 piazza Volta.

Lo scopo del gioco

Affrontando il percorso, i giocatori e i cittadini/spettatori potranno scoprire scorci e nuove visuali della città, lasciarsi affascinare da architetture, eleganza, tracce di una storia millenaria che caratterizzano Como.

In piazza Volta sarà allestito il "villaggio" dedicato alla manifestazione. Oltre ad essere il punto di accoglienza e di ritrovo per i giocatori, sarà una zona "prova" aperta a tutti dalle ore 10 alle ore 17, dedicata a coloro che avranno piacere di provare il golf sotto la guida di maestri qualificati del Circolo Golf Villa d'Este.

La gara e l'iscrizione

La gara invece si svolgerà nella modalità "shot gun", ovvero tutti i partecipanti partiranno alla stessa ora (alle 14,30) e da tutte le buche del percorso. Non è importante essere o non essere dei golfisti, perché tutti potranno giocare.

Le iscrizioni alla gara avvengono tramite la segreteria del Circolo Golf Villa d'Este (iscrizioni limitate a circa 120 persone); la partecipazione è gratuita per gli under 18, per gli adulti EUR 20. Si giocherà con la formula di gara a squadre di 4 giocatori Louisiana, considerata da sempre una delle più divertenti.

Modalità

Ad ogni giocatore verrà distribuito un set di palline morbide Street Golf(tm), fatte di una miscela speciale, e l'attrezzatura sarà composta soltanto da quattro ferri (ferro 7, ferro 9, Sand e Putt), sufficienti per fronteggiare qualsiasi ostacolo urbano. Al termine della competizione seguirà la cerimonia di premiazione, prevista intorno alle ore 17 in piazza Volta.

Un sentito ringraziamento dell'organizzazione va alle tante realtà che sostengono l'evento. Per ulteriori informazioni: www.streetgolf.it, info@golfvilladeste.com.