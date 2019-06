Ritorna a Como la Strawoman, la corsa in rosa più amata della città

Arriva in città sabato 29 giugno una delle corse non competitive più apprezzate d'Italia. La Strawoman, aperta a tutti, attraversa per 5 km le vie del centro storico di Como passando per il suo lungolago, tra i più conosciuti al mondo.

La passata edizione erano tante, tantissime. Oltre 2mila donne hanno "sfilato" per il centro della città in tenuta da jogging, rigorosamente rosa. L'importante è partecipare, quando si ariva si arriva, il bello è stare tutte insieme.

Quota d'iscrizione online

Fino a 13 anni

Fino al 28/06 €. 8.00

Il 29/06 €. 10.00

Adulto

Fino al 28/06 €. 10.00

Il 29/06 €. 12.00

Team

(Minimo 6 partecipanti)

Fino al 28/06 €. 8.00

Il 29/06 €. 12.00