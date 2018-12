La storia dei modellini Rivarossi in un nuovo libro

Domenica 16 dicembre, alle 15.30, al Centro Cardinal Ferrari di Como, Giorgio Giuliani presenta il volume "Rivarossi. I treni, la storia, i protagonisti attreverso 60 anni di modelli ferroviari".

Il libro racconta la storia della Rivarossi di Como, dalla fondazione nel 1945 alla chiusura degli stabilimenti italiani nel 2004. Nasce come evoluzione del mio precedente lavoro “I treni Rivarossi”, che di fatto era la mia tesi di laurea in Storia Contemporanea, ma molto migliorato nella parte grafica, grazie alla stampa tipografica professionale a colori. Questo nuovo progetto, pur mantenendo l’impianto e parte del testo del libro precedente, è stato arricchito e integrato con nuovi paragrafi e capitoli che implementano e chiariscono alcuni aspetti delle vicende della Ditta, come ad esempio lo strano rapporto con la Jugoslava Mehanotehnika.

"Ma soprattutto - racconta l'autore - ho inserito una serie di schede in cui attraverso testi e foto, propongo i modelli più significativi, dalla “Varesina” del 1946 all’Allegheny del 2002, presento le “altre persone” che, oltre ad Alessandro Rossi, hanno “fatto” la Rivarossi, come Franco Brunner o Luciano Ostinelli, e in cui cerco di presentare anche altri aspetti della Ditta e della sua produzione, come le confezioni nel corso del tempo, i cataloghi, la rivista H0Rivarossi, le scala Zero e N.".

Il libro è dotato di un nuovo apparato iconografico, in gran parte realizzato ex-novo con immagini a colori ed è completato da alcuni capitoli su Pocher di Torino e Lima.