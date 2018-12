Steve Forbert, un albero magico pieno di canzoni mature. Live a Cantù il 28 gennaio 2019

Per chi ama la musica americana, quella che Andrea Parodi porta in Italia con grande passione da anni, l'appuntamento con Steve Forbert, in concerto sul palco del Live Club All'1&35circa, è certamente un appuntamento imperdibile. Il cantautore americano torna a Cantù il 28 gennaio 2019 con le canzoni del nuovissimo The Magic Tree, ultimo album di una straordinaria carriera iniziata nel 1978 con Alive on Arrival. 40 anni di musica all'interno di un percorso che ha avuto il suo apice nel 1980 con Jackrabbit Slim e la traccia portante Romeo's Tune. Per chi scrive, il suo monento migliore rimane Evergreen Boy, disco che apriva il terzo millennio con un pugno di brani ispirati e cantati con una voce calda e personalissima: She's Living in a Dream World e Strange su tutte. Steve Forbert, originario di Meridian, Mississippi, è un artista che non delude mai, per lui parlano quattro decenni di canzoni piene di storie raccontate con il gusto di un viaggiatore senza tempo: Streets in This Town e The American in Me sono altri due lavori che ben rappresentano il suo cammino. The Magic Tree è invece solo l'ultima tappa di un tragitto rivisitato attraverso 12 magici scatti d'autore: radici, vecchi demo incompiuti, ripresi e fatti rinascere con lo spirito di un uomo che non ha mai smesso di combattere.