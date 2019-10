Al via la Staffetta Solidale: il giro del Lario per sensibilizzare su migrazioni e accoglienza

A piedi, in barca, in bicicletta per compiere il giro del Lago di Como, dalla sponda comasca a quella lecchese, attraverso le rive del Triangolo Lariano: è la Staffetta Solidale, che si svolgerà il 4-5-6 ottobre 2019, organizzata per sensibilizzare sul tema dell'accoglienza e delle migrazioni.

"Camminiamo per chi non può arrivare", è questo lo slogan lanciato dagli organizzatori: il gruppo UnMiglioNonCiBasta, a cui aderiscono varie associazioni attive nel sociale, nel mondo del volontariato e dell'accoglienza. L'evento è organizzato anche con la collaborzione di parrocchie ed enti.

I partecipanti partiranno da Menaggio venerdì 4 ottobre alle 13, per incamminarsi verso l'alto lago, con tappe a San Siro (14.15), Dongo (16.30) e Gravedona ed Uniti (17.15) per poi giungere a Sorico.

Sabato 5 la partenza sarà da Sorico alle 7.00, per proseguire a piedi verso Colico (9.20) e Dervio (12.00); da qui in barca fino a Bellano (13.15) e poi nuovamente a piedi fino a Mandello del Lario (16.30) e Abbadia Lariana, da dove si ripartirà in bicicletta e in barca (alle ore 18.15) alla volta di Lecco.

Domenica 6 la staffetta riprenderà da Lecco (7.30) per raggiungere, sempre in bicicletta, Bellagio (8.45), Lezzeno (10.00) e Como (12.00), in piazza Cavour, dove si svolgeranno alcuni eventi dedicati. Da qui la carovana ripartirà, in bici e a piedi, verso Cernobbio (14.50) e, in battello, raggiungerà Tremezzo (16.00) per ritornare a Menaggio a piedi.

La staffetta è aperta a tutti. I partecipanti potranno aggregarsi ad ogni tappa e abbandonare il gruppo itinerante a proprio piacimento. Nelle tappe di Sorico, Lecco, Como e all'arrivo a Menaggio, verranno organizzati piccoli eventi e momenti di confronto con associazioni e gruppi. Il programma dettagliato si trova sulla pagina Facebook di "Unmigliononcibasta".