La poesia diventa spettacolo con Savogin (Italia's Got Talent) e il duo Eell Shous

Cos’è un poetry slam e cosa si intende con l’espressione “poesia performativa”? Questa declinazione della poesia pone al centro il poeta che, con la propria voce e il proprio corpo, compie un viaggio indietro nel tempo per recuperare la dimensione primigenia della parola poetica: l’oralità. Così al poeta, su un palco, sono concessi solo tre minuti per eseguire un’esibizione che non è solo poesia, non è solo voce, non è solo musica e non è solo recitazione, ma un’omogenea mescolanza di questi elementi. Per vedere con i propri occhi (e ascoltare con le proprie orecchie) di cosa si tratta, non resta che partecipare alla serata organizzata per il 5 dicembre 2019 alle ore 18 alla biblioteca comunale di Como in piazzetta Venosto Lucati.



Emblema della poesia performativa, il duo Eell Shous coinvolgerà il pubblico con la proposta di una poesia che non è solo parola, ma corpo, movimento, azione, in un’espressione: vita. Gli Eell Shous sono Davide ScartyDoc Passoni e Marco Tenpo Lombardo e la loro specialità è essere estremamente unici. Tra poesia, musica, beatbox e rap questi giovani artisti sperimentano e trasformano un’arte antica, come è quella poetica, in un’esperienza altamente coinvolgente e fluida, capace di trascinare lo spettatore in un mondo di suono e teatralità del tutto inedito. Sono stati campioni italiani di Poetry Slam a coppie nel 2018.



Accanto a questi due giovani artisti si esibirà un altro caposaldo della poesia performativa italiana: Simone Savogin, tre volte campione italiano di Poetry Slam, finalista di Italia’s Got Talent 2019 e la cui firma come critico letterario compare spesso sulle pagine culturali del Corriere della Sera. Simone, con la semplicità della sua voce e dei minimi movimenti del suo corpo, vi trasporterà direttamente nella sua interiorità. Da lì sbocciano i suoi componimenti che, resi vivi dall’intonazione della voce, mescolano in un unico momento immaginazione e percezione, esperienza personale e narrazione universale. Scoprirete che immedesimarsi nelle parole di un poeta non è mai stato così semplice.



Evento organizzato da La Casa della Poesia di Como. Ingresso libero.

