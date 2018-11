Al Teatro Sociale concerto benefico per l'Associazione Palma. Alogna e Pascalucci in Sala Bianca a Como

L’Associazione Antonio e Luigi Palma per la cura del dolore al fine di estendere la conoscenza del lavoro svolto e per raccogliere fondi oggi essenziali per lo svolgimento delle numerose attività organizza, grazie al sostegno di aziende sponsor, il concerto benefico con il violinista Davide Alogna e il pianista Fiorenzo Pascalucci. Il concerto si terrà venerdì 16 novembre alle ore 20.45 nella Sala Bianca del Teatro Sociale di Como e il ricavato della serata sarà interamente devoluto all’Associazione (il costo del biglietto è di euro 30).

Davide Alogna, comasco di adozione e di formazione, è apprezzato in tutto il mondo per il suo profondo suono, per il suo cantabile espressivo e per la sua tecnica impeccabile. Vanta importanti debutti tra i quali il Teatro alla Scala di Milano (ottobre 2017), la Sala Stern della Carnegie Hall di New York (giugno 2016), la Suntory Hall di Tokyo (aprile 2016) e la Philarmonie di Berlino (2014). Scelto più volte come artista copertina dalle più importanti riviste specialistiche Suonare News e Amadeus, Alogna è considerato come uno degli interpreti più attivi nella riscoperta e promozione del repertorio italiano di inizio Novecento. Dopo il lavoro su Ottorino Respighi, iniziato nel 2014 che lo vedrà protagonista nel giugno 2019 di una registrazione con la Chamber Orchestra of New York, Davide è stato incaricato dalla Edizioni Curci di editare e registrare in prima mondiale 3 opere inedite del compositore Mario Castelnuovo-Tedesco in occasione del 50esimo anniversario dalla morte. Il programma del concerto offre la possibilità di ascoltare il Concerto n°3 per violino e pianoforte, una delle tre opere raccolte nel Cd Naxos dedicato al compositore, registrata insieme al pianista Fiorenzo Pascalucci, magnifico interprete che nel 2016 ha ricevuto il prestigioso Premio “Giuseppe Sinopoli”, istituito dalla Presidenza della Repubblica Italiana e consegnato dal Presidente Sergio Mattarella.

Pascalucci è stato, inoltre, vincitore di importanti e prestigiosi concorsi internazionali quali il Premio Venezia e il Concorso Rina Sala Gallo. Dal 2018 è partner cameristico di Davide Alogna in diversi progetti, il prossimo sarà l’uscita del cd per la Warner Classic dedicato alle sonate di Mozart.

Il programma del concerto farà ascoltare anche un’anteprima del programma del cd Warner, la sonata k379 in sol maggiore per violino e pianoforte. In chiusura la maestosa sonata di Caesar Franck, uno dei brani più conosciuti e più celebrati del repertorio per violino e pianoforte.

L’Associazione Antonio e Luigi Palma per la cura del dolore, da ventisei anni offre assistenza e cura gratuita alle persone affette da cancro in fase avanzata presso il loro domicilio, mediante l’intervento di un’équipe qualificata per il supporto al malato e alla sua famiglia volto al sostegno psicologico e al mantenimento di un’adeguata qualità di vita. Si ispira ai principi della solidarietà e del volontariato in ogni sua forma e non ha non ha fini di lucro.

Acquisto biglietti concerto

Agenzia Manzoni 22 – via Manzoni 22, Como

Teatro Sociale – Piazza Verdi, Como

Associazione Palma – Viale Varese 83, Como