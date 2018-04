Slow food al Mercato coperto di Como

Aperitivo Slow al Mercato coperto di Como, sabato 7 aprile, dalle 11.00 alle 13.00. Slow Food Como e gli agricoltori del Consorzio del Mercato degli Agricoltori Comaschi vi aspettano per un agri-aperitivo con i prodotti del territorio (formaggi di mucca e capra, latte, salumi, pane casereccio, miele, conserve, pesce di lago, trote, carni, frutta e verdura, pane, farine).

Una bella occasione per i comaschi di conoscere attraverso la bontà dei prodotti ed il contatto personale dei produttori questo importante presidio agricolo al mercato coperto, che riteniamo debba essere valorizzato per l'importanza che riveste nell'economia agricola naturale comasca.