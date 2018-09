Sistemi complessi e musica sul lago di Como con la Fondazione Volta

Musica e scienza, nella ricerca italiana e giapponese, si incontrano a Como giovedì 20 settembre. Alle 18.30 presso lo Yacht Club di Como si terrà l’incontro aperto al pubblico “Sistemi complessi e musica sul Lago di Como. Musico-terapia: naturale e artificiale” durante il quale si parlerà dell’uso di automi cellulari e di voci naturali in musicoterapia all’interno di una società che invecchia. L’incontro è organizzato da Fondazione Alessandro Volta nell’ambito del ciclo di conferenze “La Fondazione Volta incontra”, in collaborazione con Comune di Como e Yacht Club Como.

La serata permetterà di approfondire il significato di musicoterapia con uno sguardo verso la ricerca e le sue applicazioni. La Scienza dei Sistemi Dinamici Complessi, attraverso i suoi strumenti computazionali d’avanguardia (Automi Cellulari), incontrerà l’esperienza musicale, confrontandosi anche con la voce umana naturale, per creare nuovi fronti d’interazione con i bisogni sociali crescenti e per esplorare nuove forme di musicoterapia a supporto delle malattie neurovegetative, grande afflizione crescente di una società che invecchia (Ageing Society). Delle opportunità offerte in questo ambito dalla scienza e dalla tecnologia ne parlerà Tomoo Matsuda (Research Director and Chief Producer of Platinum Society Center, Mitsubishi Research Institute, Tokyo), mentre Alfredo Raglio (Istituti Clinici Scientifici Maugeri IRCCS, Pavia and Department of Public Health, Experimental and Forensic Medicine, Università di Pavia) e Luca Manzoni (Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Comunicazione, Università di Milano-Bicocca) discuteranno delle ricerche avanzate per l’utilizzo di sistemi dinamici discreti per la produzione di sonorità terapeutiche, con esempi reali e filmati.

Il mezzosoprano Yuri Shingu, che collabora su questi temi con RCAST, l’Università di Tokyo, porterà le sue esperienze canore maturate nello studio della voce d’opera a supporto della musicoterapia, con un repertorio giapponese e italiano. Sarà accompagnata dal soprano Rena Igarashii e dal pianista Sugiko Chinen. La commistione tra scienza e musica proseguirà poi con una selezione di canzoni giapponesi e italiane interpretate da Katsuhiro Nisninari (Research Center for Advanced Science and Technology, Università di Tokyo e tenore) e da Yuri Shingu, accompagnati da Sugiko Chinen. L’evento si svolge a margine della tredicesima conferenza e scuola internazionale “Cellular Automata for Research and Industry” organizzata dalla Lake Como School of Advanced Studies, che si terrà dal 17 al 21 settembre a Villa del Grumello a Como.