Shamballa in concerto a Cantù

Di ritorno dalle Isole Canarie la band Shamballa formata da Damiano Della Torre alle tastiere e Gianluca Greco alla batteria si esibirà in concerto allo Shabba di Cantù con la partecipazione del cantante chitarrista brasiliano Kakinha Oliveira.

La band si è formata nel 2008 nel territorio canturino dall’incontro di Damiano Della Torre e Gianluca Greco in una location tra prati e boschi, da subito sono iniziate le prove libere senza porsi obbiettivi se non quello di mantenere le reciproche libertà di espressione musicale, dopo un anno di prove e registrazioni il duo così formato ha iniziato ad esibirsi nei locali di Como ottenendo grandi riscontri ed entusiasmo per poi spostarsi a Lampedusa dove il duo ha potuto consolidare il repertorio, negli ultimi anni si esibiscono nelle isole Canarie, precisamente a Lanzarote, animando i locali più in voga dell’isola con la loro sonorità electro afro funky.

Proprio a Lanzarote è avvenuto l’incontro con il chitarrista cantante brasiliano Kakinha Oliveira, aggiungendo elementi vocali, ritmici ed armonici alla sonorità della band.

Le porte dello Shabba si apriranno alle 22 in via Milano 127/B a Cantù