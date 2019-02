Carnevale di Cantù, 3.600 persone per la prima sfilata dei carri

Esordio col botto per il carnevale di Cantù: la prima sfilata dei carri di domenica 17 febbraio 2019 è infatti stata seguita da oltre 3.600 persone.

Gli spettatori

Complice anche la domenica di bel tempo e clima mite, è stato un successo per il via della 93esima edizione della manifestazione: sono stati 3.614 gli accessi registrati alla prima delle quattro sfilate in programma, con 2.664 paganti e 950 ragazzi lungo il consueto percorso ad anello tra Corso Unità D’Italia e via Carcano.

I carri

Ad aprire la sfilata è Truciolo, la maschera storica del carnevale canturino, e a seguire i sette carri in gara: Gli Amici di Fecchio con “Trotta il tempo …”, i Baloss con “Con la misera pensione mi sono ridotto un barbone”, i Bentransema con “Ma chi de chi, saran ben o maltransema?”, i Buscait con “E il dolce è servito”, con il Coriandolo “Un coriandolo per la pace”, La Maschera con “Non tutti i pagliacci si trovano al Circo” e il Lisandrin con “Non se ne può più! Re Carnevale, pensaci tu!”.

Il programma

Il prossimo appuntamento è per il 24 febbraio con la seconda sfilata e si proseguirà poi con il 3 marzo e con il gran finale di sabato grasso, il 9 marzo. Inizio della sfilata alle 14.30.

Ingresso sfilata gratis per i minori di 14 anni, biglietto a 5 euro per gli altri.