Settimana dell'infanzia e dell'adolescenza a Como, eventi gratis per le famiglie: il programma

Da lunedì 19 a domenica 25 novembre 2018 a Como torna la Settimana dell’Infanzia e dell'adolescenza: le scuole, la Pinacoteca civica e Villa Olmo ospiteranno le diverse iniziative del programma con attività rivolte a bambini e ragazzi dai 3 ai 18 anni, ai loro genitori e familiari.

L'obiettivo dell’iniziativa è mettere al centro i bambini e i ragazzi, le loro esigenze, i loro desideri, la loro spontaneità attraverso il gioco, la creatività, la scoperta, la riflessione e il confronto. L’origine sta nella Convenzione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza approvata il 20 novembre del 1989 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Con la Settimana dell'Infanzia, il Comune di Como vuole richiamare l'attenzione sui diritti fondamentali che devono essere riconosciuti e garantiti a tutti i bambini e a tutte le bambine del mondo.

La rassegna proporrà giornalmente eventi che coinvolgeranno bambini, ragazzi e genitori in spettacoli, giochi, laboratori creativi, incontri formativi tenuti da esperti esterni di comprovata esperienza, passeggiate creative in alcune aree verdi della città. Il filo conduttore della maggior parte delle iniziative sarà la corretta alimentazione, in linea con la Convenzione dei diritti dell’infanzia che sancisce, tra l’altro, il diritto dei bambini ad avere un’alimentazione sana e adeguata. Scopo principale sarà quello di formare sulla prevenzione di alcune patologie croniche che possono insorgere durante l’infanzia e l’adolescenza. Ogni bambino e ragazzo ha il diritto di beneficiare di qualunque misura che possa renderlo in grado di raggiungere la migliore condizione di salute possibile.

Tutti gli eventi sono gratuiti. L’unico sforzo richiesto in alcuni casi alle famiglie è la prenotazione, quando necessaria per offrire attività organizzate al meglio.

Di seguito il link con il programma completo: http://visitcomo.eu/it/vivere/eventi_annuali/settimana-infanzia-adolescenza.html

Il programma della settimana dell'infanzia 2018

Per tutta la settimana

Piscina comunale Sinigaglia viale Sinigaglia 2

Dal lunedì al venerdì ore 7.15 - 15.00

Martedì ore 19.30 - 22.30

Mercoledì ore 18.45 - 21.30

Venerdì dalle 19.30 - 22.30

Sabato ore 11.15 - 15.00

Domenica ore 9.30 - 13.00

Ingresso gratuito per ragazzi fino a 14 anni accompagnati da un genitore pagante

Mostra “Giuseppe Terragni per i bambini. L’Asilo Sant’Elia ”

Pinacoteca Civica, via Diaz 84

Da martedì a domenica dalle 10.00 alle 18.00



Lunedì 19 novembre

ore 14.30 - 15.30

Tutti i segreti dei pesci di lago Laboratorio educativo A cura del pescatore Antonio Aquilini, accompagnato dallo scrittore Giuseppe Guin

Riservato ai bambini della scuola primaria di via Brambilla

ore 16.30 - 17.30

Noi piccoli artisti

Laboratorio creativo a cura delle insegnanti della Scuola dell’infanzia Raschi per bambini dai 4 ai 5 anni Scuola dell’infanzia di via Raschi

Prenotazione al n. 031 574515 da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 15.00 o all’indirizzo infanziaraschi@gmail.com

Martedì 20 novembre

ore 14.00

Inaugurazione Baby Pit Stop Ambiente protetto dove la mamma allatta il bambino e cambia il pannolino Con la collaborazione di Unicef Italia

Mercoledì 21 novembre

ore 10.00 - 12.00

Cosa metto nel carrello? Preparazione alla lettura guidata delle etichette al supermercato A cura del dott. Giuseppe Carrano e della dott.ssa Paola Rossi In collaborazione con l’Associazione Diabetici Como e COOP Lombardia

Per i ragazzi della scuola primaria e della scuola secondaria di I° e II° grado Presso la Coop Lombardia via Giussani 1

ore 15.00 - 18.30

Prepariamo la merenda

Laboratorio di cucina per la preparazione divertente di una merenda sana. Breve lezione teorica, attività di laboratorio e degustazione a cura della pasticcera Linda Chirico Per bambini dai 10 ai 12 anni accompagnati da un genitore Presso il Centro di Formazione Professionale di via Bellinzona, 88

Al termine verrà consegnato a ciascun partecipante un ricettario.

Si consiglia di indossare una maglietta bianca e scarpe con suola in gomma

Prenotazione obbligatoria al n. 031 252601 da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e martedì e mercoledì dalle 14.30 alle 16.30 o all’indirizzo genitoriefigli@comune.como.it

Giovedì 22 novembre

ore 9.00 - 12.30

Finestre di luce Laboratorio creativo nell’ambito della mostra “Giuseppe Terragni per i bambini. L’Asilo Sant’Elia” a cura dell’Associazione Teatro dei Burattini di Como

Riservato ai bambini della scuola primaria di via Perti

Pinacoteca Civica via Diaz 84

ore 16.30 - 18.00

Finestre di luce Laboratorio creativo nell’ambito della mostra “Giuseppe Terragni per i bambini. L’Asilo Sant’Elia” A cura dell’Associazione Teatro dei Burattini di Como. Per i bambini dai 4 ai 7 anni

Pinacoteca Civica via Diaz 84. Prenotazione obbligatoria al numero 031 252451 o all’indirizzo cultura@comune.como.it

ore 16.30 - 20.30

A cena… come a mensa

Cooking show con gara di cucina tra squadre composte da genitori e bambini .Coordinamento a cura del Centro di Formazione Professionale Como con la presenza dello chef Sergio Mauri, per bambini dai 9 anni accompagnati dai genitori Presso il Centro di Formazione Professionale di via Bellinzona 88.

Prenotazione obbligatoria al n. 031 252601 da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e martedì e mercoledì dalle 14.30 alle 16.30 o all’indirizzo genitoriefigli@comune.como.it

ore 20.45 - 22.45

Questo loro amore

Come supportare i nostri figli nella creazione di relazioni d’amore sane e rispettose Serata per genitori A cura di Valerie Moretti e Jacopo Boschini Presso L’Auditorium Collegio Gallio via Gallio 1. Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili

Venerdì 23 novembre

ore 9.30 - 13.00

Ti racconto Como

Riflessione divertente sul binomio spazio urbano/abitanti con visita della città a cura della Cooperativa Attivamente, narratori e moderatori Erika Renai e Stefano Dragone, attori.

Relatori Davide Cantoni, giornalista e Max De Ponti della Olo Creative Farm, perr i ragazzi delle scuole secondarie di II° grado. Negli spazi urbani di Como

ore 10.00 - 12.00

Cosa metto nel carrello?

Preparazione alla lettura guidata delle etichette al supermercato A cura del dott. Giuseppe Carrano e della dott.ssa Paola Rossi In collaborazione con l’Associazione Diabetici Como e COOP Lombardia. Per i ragazzi della scuola primaria e della scuola secondaria di I° e II° grado presso la Coop Lombardia via Giussani 1

ore 11.00 - 13.00

Elisir delle Emozioni

Laboratorio teatrale alla scoperta della relazione tra gesto, parola e musica Ispirato a L’elisir d’amore di Gaetano Donizetti. A cura di Davide Marranchelli, regista formatore e attore teatrale.

Per i ragazzi delle scuole secondarie di II° grado presso il Teatro Sociale

ore 11.00 - 13.00

Perché la Costituzione: dal totalitarismo alla Democrazia

onferenza per ragazzi delle scuole superiori di 2° grado

Relatori: dott.ssa Anna Veronelli, presidente Consiglio Comunale di Como;prof. Marco Migliorini, Dipartimento di Diritto Economia e Culture Università dell’Insubria di Como e il giudice Vittorio Nessi. Pinacoteca Civica via Diaz 84

ore 17.30 - 19.00

Il Pianeta Blu: Film a immagini fisse, liberamente ispirato al libro di Andrea Bouchard “Il Pianeta senza bici”. .A cura dell’Associazione culturale “Educazione… Oltre Como” per bambini dai 6 agli 11 anni presso l’Auditorium della scuola secondaria di I° grado A. Moro via Picchi 6

Prenotazione obbligatoria al n. 320 2318470

ore 20.30 - 22.00

Dafne e la sua stella

Lettura animata e sonorizzata dell’omonimo libro con la partecipazione degli alunni di classe 3° della scuola primaria di via Perti. A cura dell’Associazione Popolifonia per bambini dai 6 agli 11 anni.

Scuola primaria Nazario Sauro via Perti. Ingresso libero

Sabato 24 novembre

ore 10.00 - 11.00

C’era una volta e c’è ancora il fantastico mondo di Giunglaparola

Incontro con la scrittrice Carola Flauto per bambini dai 6 anni: Scuola primaria Nazario Sauro via Perti. Ingresso libero

ore 11.00 - 12.30

Amograph nella giungla

Laboratorio artistico per bambini dai 6 agli 11 anni.

Scuola primaria Nazario Sauro via Perti. Prenotazione al n. 031 302353 da lunedì a venerdì dalle 10.30 alle 12.30

ore 11.00 - 12.30

Let’s code

Laboratorio di coding in lingua inglese per bambini dai 9 agli 11 anni.

Scuola primaria Nazario Sauro via Perti. Prenotazione al n. 031 302353 da lunedì a venerdì dalle 10.30 alle 12.30

ore 11.00 - 12.30

Mix Laboratorio di chimica in cucina per bambini dagli 8 agli 11 anni. Scuola primaria Nazario Sauro via Perti. Prenotazione al n. 031 302353 da lunedì a venerdì dalle 10.30 alle 12.30

ore 11.00 - 12.30

Giunglaparola?

Laboratorio di giochi linguistici per bambini dai 6 agli 8 anni. Scuola primaria Nazario Sauro via Perti. Prenotazione al n. 031 302353 da lunedì a venerdì dalle 10.30 alle 12.30

A Villa Olmo

ore 15.00 - 16.00

Alice nel Parco delle meraviglie

Spettacolo itinerante per bambini dai 4 ai 10 anni a cura dell’Associazione Luminanda.

Prenotazione obbligatoria al n. 031 252601 da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e martedì e mercoledì dalle 14.30 alle 16.30 o all’indirizzo genitoriefigli@comune.como.it.



Alla fine dello spettacolo sarà offerta la merenda a cura del Servizio Ristorazione scolastica

ore 16.00 - 17.00

Un bosco di fiabe in tasca

Letture animate per bambini dai 3 ai 10 anni cura dei volontari di ABIO COMO ONLUS

ore 16.00 - 18.30

Arriva il clown: Animazione divertente A cura dell’Associazione Stringhe Colorate

ore 16.00 - 17.00

Il Gioco del Futuro

La scacchiera misteriosa a cura di Luigi Viazzo

ore 16.30 - 17.30

Verso casa

Laboratorio artistico di lettura per bambini dai 3 agli 11 anni a cura della Fondazione Scalabrini e del Centro Aiuto alla Vita di Como

ore 17.00 - 18.00

Disney Book Club: letture delle fiabe Disney per migliorare l’inglese a cura dell’insegnante Veronica Monaco. Per bambini dai 6 agli 11 anni

ore 17.30 - 18.30

La leggenda del Lariosauro

Spettacolo interattivo per bambini dai 6 agli 11 anni a cura dell’Associazione culturale Oltre il Teatro. Prenotazione obbligatoria al n. 031 252601 da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e martedì e mercoledì dalle 14.30 alle 16.30 o all’indirizzo genitoriefigli@comune.como.it.

Portare un cuscino. Alla fine dello spettacolo sarà offerta la merenda a cura del Servizio Ristorazione scolastica

ore 17.30 - 19.30

Mangiafuoco e il contadino. Gli educatori che non ti aspetti

Riflessione pedagogica sulla preadolescenza con presentazione del saggio. A cura della pedagogista Laura Romano che dialoga con Anna Veronelli.

Per genitori con figli preadolescenti

ore 18.45 - 19.45

Vitaminaeci

Spettacolo di magia comica e bolle di sapone per bambini di tutte le età a cura di Nicolò Lo Cicero.

Ingresso gratuito Prenotazione obbligatoria al n. 031 252601 da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e martedì e mercoledì dalle 14.30 alle 16.30 o all’indirizzo genitoriefigli@comune.como.it

Domenica 25 novembre

A Villa Olmo

ore 14.30 - 16.00

Alla scoperta dei tesori…a tavola

Passeggiata al Ponte dei Bottini per bambini e ragazzi di tutte le età e genitori con merenda e castagnata finale. Ritrovo nel piazzale Don S. Pozzetti a Camnago Volta.

Con la collaborazione dell’Ordine di Malta, Corpo Italiano di Soccorso di Como e del Gruppo Alpini. In caso di maltempo la passeggiata sarà annullata e riproposta in primavera