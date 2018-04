Nuovo set a Como: fiction Rai in viale Geno e centro storico

Ancora una produzione tv che scegli Como e il suo lago per allestire il set. Si tratta di un fiction che andrà in onda sulla Rai. Sul titolo e i protagonisti non trapelano ancora informazioni, ma sembra che si tratta di una produzione di alta qualità con interpreti non di poco conto. In piazza Croggi (lungo viale Geno) è stato istituito il divieto di sosta temporaneo dall ore 17 "fino a fine riprese" per consentire il poszionamento dei veicoli della produzione Rai. Non è chiaro se il set sarà esterno o all'interno di uno degli edifici che si affacciano su viale Geno. Dagli uffici di Palazzo Cernezzi che hanno rilasciato le autorizzazioni per le riprese non trapelano dettagli. Si sa solo che alcune scene verranno girate anche nel città murata, probabilmente in un negozio.