Cernobbio: San Valentino a Villa Bernasconi

Festeggiare San Valentino a Villa Bernasconi. Mercoledì 14 febbraio 2018 il museo della storica dimora liberty cernobbiese prolungherà l'orario di apertura fino alle ore 20:00 e per celebrare insieme la festa degli innamorati, dalle 17:00 alle 20:00, verrà organizzato uno shooting fotografico gratuito all'interno della Villa con una fotografa professionista della Coop. Mondovisione di Cantù, partner del Comune di Cernobbio del progetto “Liberty Tutti”. Ogni visitatore che lo desidererà potrà farsi immortalare con la propria anima gemella in un luogo speciale della villa e portare a casa un ricordo che durerà per sempre! Un regalo del nuovo museo interattivo di Villa Bernasconi a tutti gli innamorati.

Mercoledì 14 febbraio 2018

Apertura dalle 14:00 alle 20:00;

Shooting fotografico gratuito dalle 17:00 alle 20:00.

L’evento è organizzato in collaborazione con l'Ass. Arte&Arte che è presente a Villa Bernasconi fino al 25 aprile con l'opera IRIDESCENCE PRINT a firma Gramazio Kohler Research ETH Zürich.