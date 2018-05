Saluta Andonio, a Como per girare un videoclip

"Saluta Andonio". In molti lo conoscono con il suo slogan, ma lui ha anche un nome e cognome: Marco Morrone. E' diventato una star dopo la pubblicazione su YouTube di un video girato da lui stesso mentre era in macchina con il papà. Quel video è diventato un tormentone in virtù della frase che lui, Marco, proferiva con un tono unico che lo ha reso famoso.

Da allora il ragazzo paffutello è diventato una vera e propria star, tanto da comparire in programmi tv, videoclip e serate in discoteca. Sabato 5 maggio Marco Morrone (in arte Saluta Andonio) sarà a Como per girare un videoclip nella zona in fondo a viale Geno. Alcune riprese si svolgeranno anche all'interno del Forno di Lo Fiego all'inizio di via Borgovico vecchia. Il ragazzo sarà poi di nuovo ospite della focacceria la sera stessa, intorno a mezzanotte.