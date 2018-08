Torna a Como la Sagra Gioventù 2018

Torna anche quest'anno la Sagra Gioventù, la manifestazione giunta alla nona edizione, ormai diventata un appuntamento fisso per i comaschi. Quest'anno la Sagra Gioventù si articolerà da giovedì 6 a domenica 9 settembre a Como in piazzale Somaini, fra l'inizio della passeggiata di Villa Olmo e l'Hangar. Il programma è quello collaudato da anni: proporre attività sportive, corsi di ballo e canto, attività ricreative e solidali grazie alla collaborazione con scuole e associazioni. Insomma, offrire spunti per attività che coinvolgano i giovani, su cui nessuno dovrebbe mai stancarsi di investire, per far sì che la nostra società, consegnata a loro, possa migliorare. Sul palco all'aperto si alterneranno spettacoli, incontri, esibizioni sportive: musica dal vivo con Moonsuite, Latigre, Blunted, Simpaty Band, Greenmount Project, Mark Uncle Band, Quelli dell'ortiga, Gregari in fuga; zumba con Marianna e Adam ed esibizioni di danza con Tballet. In più una serie di stand saranno dedicati alle associazioni comasche e sotto il tendone è previsto un servizio di ristorazione per sottolineare il valore della convivialità. Si potranno gustare piatti tipici come pizzoccheri, trippa, lasagne, alborelle fritte, specialità alla griglia.