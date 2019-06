Torna la sagra di Parè 14, 15 e 16 giugno, con musica di Giò e Patty

Torna la sagra di Giovanni Battista a Parè (Colverde). La 28a edizione della sagra si svolgerà anche quest'anno all'oratorio di Parè, in piazza della Chiesa 2. Dalle 19.30 in avanti sono tutti benvenuti per gustare piatti tipici della tradizione lombarda (e non solo). Giochi gonfiabili per i più piccoli e animazione musicale per tutte le età con il collaudato duo Giò e Patty.