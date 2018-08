Palio del Baradello a Como, tutto il programma

Al via il 30 agosto 2018 la XXXVIII edizione del Palio del Baradello, la rievocazione storica dell'arrivo di Federico Barbarossa nella nostra città. Il programma come ogni anno è ricco di eventi, si parte il 30 agosto con l'offerta del Cero votivo. Oltre alle gare ufficiali (Regata delle lucie, Cariolana, Tiro alla fune), sono in programma un concerto della Celtic Harpa, visite guidate, attività per bambini e famiglie e, da non perdere, domenica 16 settembre l'arrivo in città dell'imperatore Federico Barbarossa con la partecipazione di tutti i Borghi, le Contrade e i Comuni partecipanti al Palio.

PROGRAMMA DELLA XXXVIII EDIZIONE

Giovedì 30 agosto 2018

Basilica di Sant’Abbondio

Ore 20.30

Offerta del cero votivo

Domenica 2 settembre 2018

Castel Baradello

Ore 15.00

Visita alla sentinella di pietra e esibizione di vari gruppi

Giovedì 6 settembre 2018

Appuntamento davanti ai Musei Civici

Ore 17.00

Visita guidata a cura della Società Archeologica Comense

Sabato 8 settembre 2018

Piazza Cavour, piazza Duomo e Broletto

Ore 17.30

Sbarco a Como dell'imperatore Federico detto Barbarossa

Ore 20.30

Cena medievale

Domenica 9 settembre 2018

Villa Olmo

Ore 15.00

Pomeriggio dedicato ai bambini

Ore 17.00

Dalla riva antistante Villa Sucota

Prima gara ufficiale: Regata delle Lucie

Giovedì 13 settembre 2018

Chiesa di San Giacomo

Ore 21.00

Concerto della Celtic Harp Orchestra

Venerdì 14 settembre 2018

Borgo di Sant'Agostino

Dalle ore 20.30

Gara della corsa delle Lavandere

Sabato 15 settembre 2018

Piazza Duomo

Ore 15.00

Gara ufficiale: il tiro alla fune

ore 17.30

Rappresentazione di un matrimonio medievale

Ore 21.00

Gara ufficiale: la cariolana

Domenica 16 settembre 2018

Da area Ippocastano a piazza Cavour

Dalle ore 14.30

Gran corteo storico

Ore 17.00

Piazza Cavour

Spettacolare esibizione di tutti i gruppi che hanno partecipato alla sfilata.

Assegnazione del Palio, proclamazione del Borgo vincitore del Palio 2018 e consegna del drappo.

Sabato 22 settembre 2018

Piazza Volta, via Grassi e via Garibaldi

Ore 14.30

Giornata dei bambini e delle famiglie