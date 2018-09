Camerlata è il vincitore del Palio del Baradello 2018: gran finale con il corteo storico

Grande festa a Como domenica 16 settembre per la giornata finale del Palio del Baradello 2018, vinto dal Borgo di Camerlata: come di consueto a chiudere la manifestazione è stato il gran corteo storico che ha sfilato per le vie del centro cittadino.

Centinaia le persone, comaschi e turisti, che si sono assiepate ai lati delle strade per ammirare i figuranti nei loro splendidi abiti tradizionali armati di macchine fotografiche e telefoni cellulari per immortalare la sfilata.

Un evento amato in particolare dai bambini, affascinati dai costumi e dalle armi medievali, ma anche gli adulti confermano di apprezzare la rievocazione storica, giunta alla 38esima edizione.



Ma la giornata di domenica è stata anche quella delle premiazioni dei borghi vincitori che si sono sfidati nelle gare tradizionali: in piazza Cavour sono stati premiati i tre borghi saliti sul podio. Il drappo è stato assegnato a Camerlata, primo classificato, secondo posto a Cernobbio e terzo a Quarcino.

Grande successo anche nei giorni scorsi per le gare del Palio, in particolare il tiro alla fune, molto apprezzato da turisti e cittadini.

Il Palio si è concluso con il gran corteo di domenica, ma in programma c'è ancora un appuntamento sabato 22 settembre per le famiglie: qui i dettagli.