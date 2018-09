Palio del Baradello, tutto esaurito per il concerto della Celtic Harp Orchestra

Palio del Baradello è anche musica: è andato in scena giovedì 13 settembre 2018 il concerto della Celtic Harp Orchestra nella Basilica di San Giacomo a Como. Grande successo per l'elevazione spirituale con la chiesa di piazza Grimoldi piena nonostante il maltempo.



Comaschi e turisti non hanno voluto perdere il concerto di musica sacra e tradizionale organizzato nell'ambito della rievocazione storica che, come ogni anno, anima il mese di settembre in città. Qui tutto il programma e i prossimi eventi.

Ad arricchire la serata proprio la presenza dei figuranti del Palio: come si vede nelle foto di Marco Mason, in prima fila l'imperatore Federico Barbarossa e la sua consorte.