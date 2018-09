Lo sbarco del Barbarossa a Como: il Palio del Baradello conquista la città

E' entrata nel vivo la 38esima edizione del Palio del Baradello di Como: dopo la festa al Castel Baradello, sabato 8 settembre 2018 la rievocazione storica ha "invaso" la città.

Nel pomeriggio è andata in scena la tradizionale rievocazione dello sbarco dell'Imperatore Federico, detto Il Barbarossa, insieme con la sua consorte, l'Imperatrice Beatrice di Borgogna.



I figuranti hanno fatto il loro ingresso trionfale in città arrivando dal lago a bordo di una "Lucia", la tradizionale imbarcazione del lago di Como, accolti dal Vescovo e dal console della città.

Il video: il Barbarossa sulla "Lucia" e i giocolieri in piazza Duomo



Poi il corteo da piazza Cavour fino in piazza Duomo, con la consegna al Barbarossa delle chiavi della città. Davanti ai numerosi turisti e comaschi intervenuti è stato letto l'editto di Roncaglia, cui è seguito il giuramento dei capitani dei borghi e dei comuni partecipanti al Palio.

La rievocazione è stata anche l'occasione per una serie di spettacoli che hanno affascinato i presenti: quella degli sbandieratori e musici di Tavernola e quella dei giullari medievali del gruppo Circateatro.

La manifestazione è proseguita anche in serata con la cena medievale al Broletto, con i figuranti e i gruppi che hanno allietato la serata.

Qui il programma completo di tutti gli altri eventi del Palio.