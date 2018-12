La magia del Natale a Cernobbio, una grande festa in Riva

La magia del Natale, che dall’inizio del mese aleggia su Cernobbio grazie al ricco programma “Welcome To Cernobbio – Aspettando il Natale 2018, sabato 15 e domenica 16 dicembre invaderà la città per un fine settimana da favola. Eventi, spettacoli di intrattenimento, mercatini e musiche natalizie allieteranno, infatti, residenti e visitatori e animeranno un week-end da vivere con tutta la famiglia. Sarà il momento più significativo delle numerose iniziative promosse dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con i commercianti e le numerose realtà associative locali.

Teatro della maggior parte degli eventi sarà la Riva di Cernobbio dove, sabato 15 e domenica 16 dicembre, si svolgerà la “Grande festa di Natale”. Il Comitato “Strii de Ruena” proporrà dalle ore 10:00 alle ore 18:00 il mercatino natalizio che sarà animato da diversi momenti di intrattenimento.

Il più atteso sarà l’arrivo di Babbo Natale che, per la gioia di tutti i bambini, giungerà a Cernobbio, sabato pomeriggio, dal lago! Accompagnato dalle note del Corpo Musicale di Rovenna, Babbo Natale “sbarcherà” a Cernobbio alle ore 15:00 dove sarà accolto anche dai bambini delle scuole dell’infanzia che hanno partecipato, con i loro disegni, al concorso “Caro Babbo Natale”. A tutti i bambini dai 3 ai 6 anni riserverà una sorpresa, in collaborazione con Bennet. Oltre 300 giocattoli attendono infatti i più piccoli.

Dalle ore 15:30, poi, sempre in Riva, sarà dato spazio a spettacoli di giocoleria ed arti circensi e per tutta la giornata saranno presenti anche diversi punti di ristoro che proporranno specialità gastronomiche tra le quali le famose e prelibate castagne con la panna de “I Strii de Ruena”.

Le iniziative proseguiranno poi alle ore 16:30 in via Porta 2, sede della Cooperativa Sociale Il Sorriso, dove verrà aperta la finestra del 15 dicembre del Calendario Animato dell’Avvento da parte degli stessi ragazzi de “Il Sorriso” in collaborazione con l’Ass. Fata Morgana.

La Grande Festa di Natale in Riva a Cernobbio proseguirà anche domenica 16 dicembre. Alle ore 10:00 riapriranno i battenti i mercatini e dalle ore 10:30 alle ore 15:00 arriveranno anche gli “Asinelli di Giacomo”. Per far divertire tutti i presenti, alle ore 16:00, si svolgerà un coinvolgente spettacolo di giocoleria. Alle ore 16:30 gli zampognari inizieranno a percorrere le vie del centro allietando tutti con le loro melodie ed alla stessa ora, in piazza Partigiani 4, gli alunni della classe I A della scuola Don U. Marmori ed i Novellatori di Cernobbio apriranno la finestra del 16 dicembre del Calendario Animato dell’Avvento.

Poco più tardi, alle ore 16:45, entrerà nel vivo la “Fiaccolata di Natale” promossa dall’Ass. Giardino della Valle. Dalla chiesa del SS. Redentore a Cernobbio un suggestivo corteo con fiaccolta, accompagnato dalla musica di uno zampognaro, porterà i partecipanti al Giardino della Valle dove si potrà visitare il presepe in legno, realizzato dai bambini di Cernobbio nel 2003 e riallestito all’interno del giardino stesso (e che potrà essere visitato per tutto il periodo natalizio). Alle 17:30 merenda per tutti, con panettone e cioccolata calda.

Gli altri presepi visitabili sono quelli allestiti in località “Olzino” dai Volontari Presepe di Olzino, in località "Croce dell'Uomo" da Giò Aramini e il presepe galleggiante, nei pressi della Riva, a cura dell’Ass. Invincible Diving ASD.

Per vivere al meglio tutti gli eventi della “Grande Festa di Natale in Riva” ricordiamo che è a disposizione l’autosilo di Villa Erba, in via Regina, al costo di 1 euro per tutta la giornata mentre ai partecipanti degli eventi cernobbiesi è anche riservato il posteggio gratuito concesso dalla ditta Akzo Nobel (situato nel territorio comunale di Como, poco prima del ponte sul Breggia).

“Onorerò il Natale nel mio cuore e cercherò di tenerlo con me tutto l’anno”, scriveva Charles Dickens nel lontano 1800 e ancora oggi non esiste frase migliore per rappresentare appieno lo spirito che contraddistingue i diversi momenti di questo periodo in una Cernobbio, tra l’altro, illuminata a festa grazie all’impegno del Sindaco e degli assessori al Turismo ed alla Cultura.