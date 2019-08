Torna in città la Fiera di Sant'Abbondio, ecco tutto il programma

Dal 27 agosto al 3 settembre 2019 al via la nuova edizione della Fiera di Sant’Abbondio, anche quest’anno allargata a diversi spazi della città per coinvolgere le associazioni del territorio attive nel settore agroalimentare, così come un ampio pubblico formato da comaschi di tutte le età e dai turisti che saranno in città nei giorni della manifestazione.

Il Comune di Como nell’organizzazione può contare sulla storica e proficua collaborazione dell’associazione provinciale Cuochi di Como, oltre che sul supporto dell’associazione onlus Piccola casa Federico Ozanam e sulla partecipazione di Coldiretti, che propone tra l’altro il mercato di Campagna Amica con prodotti a filiera corta o a km zero nell’area mercatale. Come lo scorso anno, con il rinnovo complessivo della manifestazione, la Fiera di Sant’Abbondio sarà articolata in tre macro-ambiti distinti per luoghi e contenuti:



Nel cuore dei Comaschi

Da martedì 27 agosto a martedì 3 settembre

Complesso di Sant’Abbondio e dei Santi Cosma e Damiano, ingresso da via Regina



Fiera zootecnica e Fattoria didattica

Domenica 1 (Fattoria didattica) e lunedì 2 settembre (Fiera zootecnica)

Viale Cattaneo



La tradizione si rinnova

Sabato 31 agosto, domenica 1 e lunedì 2 settembre

Largo Miglio - Porta Torre - Largo Spallino - Viale Cattaneo



La Fiera nel complesso di Sant’Abbondio in via Regina, “Nel cuore dei comaschi”, sarà inaugurata martedì 27 agosto alle ore 18. Ogni sera, per tutta la durata della manifestazione, come da tradizione sono in programma serate danzanti a partire dalle 21. Nella chiesa dei santi Cosma e Damiano la Società Archeologica Comense propone la mostra “Le principali scoperte archeologiche pubblicate nella rivista archeologica dal 1871 al 2008", aperta negli stessi giorni e orari della Fiera.

L’appuntamento con la tradizionale Fiera zootecnica è lunedì 2 settembre alle 10 in viale Cattaneo, e per i più piccoli domenica torna la fattoria didattica. Le premiazioni del concorso zootecnico sono in programma martedì 3 settembre alle 20,30 nel complesso di Sant’Abbondio in via Regina.



La tradizione si rinnova con street food e prodotti a filiera corta o a km zero, mercatini e attività per i più piccoli. Lo spazio destinato allo street food è in largo Miglio: si parte dalle 19,30 alle 23,30 di sabato 31 agosto, si prosegue domenica 1 settembre dalle 8,30 alle 23,30, e lunedì 2 settembre dalle 6,30 alle 15.

Il mercato occasionale agricolo si svolgerà in viale Cattaneo domenica 1 settembre dalle ore 8,30 alle ore 18,30 e lunedì 2 settembre dalle 8,30 alle ore 15.

I mercatini saranno in largo Spallino domenica 1 settembre dalle ore 8.30 alle ore 18.30 e lunedì 2 settembre dalle 8,30 alle 15.