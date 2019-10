Ancora un altro weekend con la Festa dei Crotti ad Albavilla

Anche quest’anno, ProLoco Albavilla, ha organizza la manifestazione Festa dei Crotti con l'augurio di richiamare in paese migliaia di visitatori da tutta la provincia. Dopo il primo weekend, la manifestazione torna il 12 e 13 ottobre.



Nata con l’intento di riscoprire , valorizzare e far conoscere i Crotti di Albavilla, questa edizione, vedrà aperti al pubblico 9 dei 34 Crotti presenti in Albavilla:

Crotto Roscio, in via Roscio

Crott dal Murnèe, in via Roscio 16

Crott dal Senza Capell, in Via Magenta 30

Crott dalla Cuperativa-Fous, in Via Foce 10

Crott di Cioca, in Via Foce 8

Crott dai Cichinela, in Via ai monti

Crotto dal Vitor, in Via ai crotti

Crott di Alpini, in Via panoramica 47

A questi,si aggiunge il Crott dal Boeucc di proprietà comunale. In tutti i Crotti aperti, vi sarà la possibilità di degustare e acquistare prodotti tipici e presso i tendoni allestiti in Area Mercato sarà attivato un servizio di ristorazione. A corredo della manifestazione, saranno realizzati: Mercatino dell’usato e antiquariato Mercatino artigiani: Miele, Sculture, Lavorazione Pipe, Ceramiche.