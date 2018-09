Palio del Baradello, giornata di festa per i bambini con falconieri e sbandieratori: le foto

Una giornata per i bambini e per le famiglie per concludere il Palio del Baradello 2018: è quella che si è svolta sabato 22 settembre in centro storico a Como, tra piazza Volta, via Grassi e via Garibaldi.

Dopo il successo del gran corteo storico e la premiazione del borgo vincitore, come tradizione la manifestazione si conclude con una festa rivolta in modo particolare ai più piccoli.

I figuranti del palio hanno trasformato i bambini in dame e cavalieri per un giorno con la cerimonia di investitura alla presenza dell'Imperatore Federico il Barbarossa e dell'Imperatrice Beatrice di Borgogna.

I più piccoli hanno poi potuto partecipare a un mini corso di falconeria e assistere all'affascinante spettacolo dei rapaci. Presenti anche laboratori e scene di vita medievali che hanno animato piazza Volta e le vie limitrofe: da ammirare anche le bancarelle del mercatino degli artigiani hobbisti medievali in cui molti comaschi e turisti si sono persi ad ammirare gli oggetti fatti a mano.



Per tutto il pomeriggio si sono alternate giostre, danze e giochi medievali, lo spettacolo dei giullari e degli sbandieratori. Grande attrazione per i più piccoli è stata la presenza del drago della compagnia di San Giorgio.

Complice il bel tempo, grande è stata la partecipazione alle attività proposte: un'ottantina i bambini che hanno partecipato ai laboratori costruendo con le proprie mani il cavallino o il draghetto con cartone e materiale da riciclo, più di cento invece quelli che hanno partecipato alla vestizione e all'investitura come dame o cavalieri.

Cala dunque il sipario sulla 38esima edizione del Palio del Baradello, ma continua la vendita dei biglietti della lotteria della manifestazione (estrazione il 25 ottobre) rivolgendosi ai responsabili dei vari borghi o chiamando al numero 333.4686495. C'è tempo inoltre fino all'11 ottobre per partecipare al concorso fotografico. Tutte le informazioni sul sito paliodelbaradello.it.