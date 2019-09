Erba: la Festa delle Api si sposta all’Oasi S. Maria degli Angeli

Giunta all’undicesima edizione, la Festa delle api di Erba cambia sede e, il 21 e 22 settembre, conferenze sull’apicoltura, degustazioni di mieli e tanti altri eventi andranno in scena all’Oasi S. Maria degli Angeli. L’argomento principale di quest’anno è la moria e le sofferenze dell’apicoltura, causate dall’uso smodato di pesticidi e dai cambiamenti climatici. Recentemente le nostre api hanno infatti sofferto prima per il maltempo primaverile e poi per caldo torrido estivo. Non mancheranno spazi più ludici di animazione e giochi per i bambini, musica e balli popolari.

Anche per questa edizione, la Festa ha ricevuto numerosi patrocini da enti pubblici: Provincia di Como, Comune di Erba, Comunità Montana del Triangolo Lariano ed Ersaf Lombardia. Tutte le info su www.festadelleapi.it.