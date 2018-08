Il territorio si racconta, degustazioni di cucina gourmet a Porta Torre

Nell’ambito della Fiera di Sant’Abbondio, nella localizzazione inusuale di Porta Torre entro le mura (in fondo a via Cesare Cantù) in open air innovativa proposta di piatti di alta cucina dello chef Federico Beretta con prevalente utilizzo di prodotti locali del COMAC – Consorzio Mercato Agricoltori Comaschi e di Presidi di Slow Food, proposte esclusive per l’occasione con la novità coreografica della preparazione a vista su Food Truck. Scelta tra alcuni piatti differenti ed acquistabili separatamente per formare il proprio menù degustazione gourmet di alta cucina del territorio. Sabato 1 settembre sarà presente il Presidio Slow Food del peperone di Carmagnola, prodotto utilizzato nel piatto Slowfood della Fiera - risotto peperoni di Carmagnola, prezzemolo e missoltino - cui è abbinata un’offerta a favore della condotta di Slowfood di Como per la realizzazione di un “orto didattico” per la comunità.

Sabato 1 settembre dalle 19.00

Domenica 2 settembre dalle 12.00 alle 22.00

Lunedì 3 settembre dalle 12.00