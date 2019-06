Como Always Hop, ecco il festival della birra artigianale del Lago di Como

Ritorna Como Always Hop il festival della birra artigianale del Lago di Como. Più di 50 spine di birra dall'Italia e dall'Estero rigorosamente selezionata da Il Birrivico saranno protagoniste per sette giorni nei favolosi "Giardini a Lago" in viale Corridoni dal 1 al 7 luglio, un appuntamento storico per la città e assolutamente imperdibile per gli amanti del genere.

Tema scelto per l'edizione 2019 è #evoluzione, ovvero come è cambiato il mondo della birra artigianale italiana dal 1996 ovvero da quanto è arrivata in Italia fino ad oggi attraverso diversi stand tematici, più speciali extra come “le straniere”, “le barricate” e il “birrivico drink project”.

Oltre ad esse non mancherà ottima musica dal vivo con due palchi dove si esibiranno alcuni dei migliori artisti della scena nazionale e locale, DJ Set, performance artistiche...tutto questo è Como Always Hop, un festival oramai storico inserito in una cornice meravigliosa, il lungolago di Como.

Non mancherà il buon cibo. Un evento per grandi e piccini, dove avrete a disposizione ampi spazi verdi e aree relax dove accomodarvi in totale serenità, giocare, ascoltare ottima musica live. Sono ammessi i cani (con guinzaglio).

Tap List

La taplist sarà divisa in quattro stand tematici, quattro "ere geologiche" della birra artigianale italiana più uno stand dedicato al Birrivico Beer Project (le birre prodotte dl Birrivico di Como) più uno stand dedicato alle straniere, più uno stand dedicato alle birre barricate, lambic e sour.

Food

Non mancherà una nutrita e variata selezione di street food di qualità

Mystic Burger (hamburger e frittini)

Picanhas Cube (picanha e cibo brasiliano)

Fritt Food (pesce fritto di lago)

Vito’s PIZZA (pizza)

GNOC E Lambrosc (cucina emiliana: gnocco fritto e tortellini)

Dulcibus-vw (dolci, gelati, crepes )

Live Music

A partire da martedì ci sarà musica dal vivo ad allietare le serate del pubblico.

Lunedì 1 : Musica Diffusa

Martedì 2 : Serata Buskers (musicisti di strada)

Mercoledì 3 : Alessio Accardi – (vincitore contest orizzonti (im)possibili

Giovedì 4 : Old Timey – Country & Bluegrass Duo con AndreaVerga e Mr. Bigoni

Venerdì 5 : Mefisto Brass

I Mefisto Brass sono un quintetto strumentale… di musica Techno.

Opening act: HornytooRinchos

Sabato 6 : Body Heat - www.bodyheatmusic.net

Funk 70's, Disco 80's, House 90's, Electro 2000. Body Heat Disco Show mette assieme tutto questo in un unico spettacolo dal vivo !

Opening act: Summit Band + SUPER BEARS

Palco B: SUE – vincitore contest "Contesto" al Teatro San Teodoro di Cantù edizione 2019

Domenica 8: Naima & Bolo from Black Beat Movement

Modalità e Costi

L'ingresso al festival è gratuito.

Ogni birra artigianale viene venduta al costo singolo di 5€

Quest'anno per la prima volta non verranno utilizzati i bicchieri monouso, una delle principali cause di inquinamento del pianeta, ma verranno forniti al pubblico nuovi, originali bicchieri serigrafati "Il Birrivico" Essi saranno venduti al costo di 2€ su cauzione ; nel caso li porterete a casa saranno lavabili in lavastoviglie e potranno essere riutilizzati per tutti i giorni e le edizioni future del festival .

Orari

Da lunedì a Giovedì : 18.00 - 00.30 (chiusura location h.1.00)

Da Venerdì a Sabato : 18.00 - 01.00 (chiusura location h.1.30)

Domenica 11.00 - 22.00