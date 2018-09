Dopo tanti anni a Cernobbio torna la Festa del Borgo

Sabato 15 settembre Cernobbio tornerà a vivere le emozioni della “Festa del Borgo”. L'evento animerà il centro storico di Cernobbio dalle ore 18:00 alle ore 24:00. Dopo tanti anni, dunque, l’Amministrazione Comunale ha deciso di riproporre uno degli appuntamenti del secolo scorso più cari a tutti i Cernobbiesi, in una nuova re-edition che ricrei le stesse atmosfere, ma in chiave più attuale. Se infatti Cernobbio può vantare un calendario di eventi di richiamo turistico che ha pochi eguali in tutto il comprensorio lariano, allo stesso tempo non ha più avuto l’opportunità di proporre altrettanti momenti di festa per coinvolgere tutta la popolazione. Ecco quindi l’idea di questa nuova “Festa del Borgo”, in collaborazione con i pubblici esercizi e i commercianti, con l’obiettivo di animare tutto il nucleo storico di Cernobbio nei giorni, come in passato, in cui presso le chiese di San Vincenzo e del SS. Redentore si celebra la Madonna Addolorata, importante momento di solennità per tutti i fedeli cernobbiesi.

La Festa del Borgo animerà il centro storico di Cernobbio. In particolare le vie Castello, Cavallotti, Fumagalli, Mentana, XX Settembre, vicolo interno, piazza Belinzaghi, piazza Castello, piazza Gallio, piazza Partigiani e piazza Roma. Saranno chiuse al transito (con l’eccezione dei residenti e degli autorizzati) le vie Erba e Garibaldi. Tre le caratteristiche della Festa del Borgo il mercatino dei fiori, diversi punti ristoro con degustazioni e cene, musica dal vivo con jazz nel borgo grazie ad un trio d’eccezione capitanato da Marco Bonetti (storico sassofonista comasco) accompagnato per l’occasione dal contrabbasso di Tito Mangialaio Rantzer e dalla chitarra di Stefano Fagetti. Parcheggio consigliato il multipiano di Villa Erba lungo via Regina che sarà gratuito con servizio di bus navetta.

«Il nostro augurio è che con la “Festa del Borgo” si possano recuperare quello “spirito” e quella voglia di fare “comunità” che tanti concittadini conservano ancora oggi come un dolce ricordo dei tempi passati – sottolinea il Sindaco, Matteo Monti -. Non nascondiamo il desiderio che questo appuntamento possa crescere in futuro rendendo Cernobbio non solo più bella e attraente per i nostri ospiti, ma anche più vivace e coinvolgente per tutti i nostri cittadini e per coloro che vi lavorano ed operano».

Partecipano alla Festa del Borgo 2018 Enoteca Castiglioni, La Piazzetta, Gusto, Pasticceria Poletti, Vini e Affini, Osteria del Beuc, Giò Ratti, Barbara Botta Fiori, Lario Garden, Espressino, Sottozero, Trattoria del Vapore, Hotel Miralago, Ozanam di Como, Canottieri Cernobbio ed Harry’s Bar.

Per ulteriori info: Infopoint di Cernobbio (tel 031.4446483) iat@comune.cernobbio.co.it