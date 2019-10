A Rovenna arriva un magico weekend: castagne e streghe sul Lago di Como

Esplorando in due giorni castagne, streghe e ... dintorni: sabato 12 e domenica 13 ottobre 2019 una grande festa a Rovenna che da 17 anni, presenta tradizioni, leggende e sapori di rovenna e della tradizione comasca. L’antico borgo si trasforma sullo splendido Lago di Como con i suoi spettacoli dedicati ad adulti e bambini di tutte le età.

Le streghe di viola e nero vestite ti guidano a scoprire gli angoli più nascosti, più significativi. Gli ambulanti ti stuzzicano con l’artigianato e la loro maestria. Il fumo delle caldarroste ed il miele delle castagne con panna sono il premio di una gita unica, dal fascino antico. Cantastorie e truccabimbi, bancarelle d’artigianato e gastronomia, il servizio di ristorazione che spazia dai piatti locali più ricercati, alla griglia, ai dolci tipici. Castagne, streghe e…dintorni è un piacere per gli occhi e il palato, con un’attenzione speciale a non perdere il significato che la rinnova ormai da 15 anni.

Originariamente la manifestazione fu creata e promossa dal Gruppo Sportivo Rovennese con a tema le castagne. In seguito, si è aggiunta anche la tematica delle streghe. Lo scopo era quello di riscoprire il territorio e le sue tradizioni, a Rovenna indissolubilmente legate alle conoscenze sulle erbe curative delle donne del luogo (streghe) ed alla fonte primaria di sostentamento alimentare ed economico (castagne). Si è così giunti a Castagne, Streghe e…dintorni, un evento che coinvolge il centro storico di Rovenna, località dal 1928 annessa alla Città di Cernobbio, con un evento in grado di coinvolgere ed appassionare migliaia di persone ogni anno (raggiunte anche le 8000 presenze).

Come arrivare

Servizio di navetta a/r per Rovenna a partire dai 16 anni di età è richiesto un contributo di 1 euro a persona tramite l'acquisto di 1 biglietto della lotteria castagne, streghe e... dintorni.

Sabato 12 ottobre dalle 17:00 alle 23:30

Domenica 13 ottobre dalle 10:00 alle 17:30

Bus navetta partenza da Cernobbio

Spazio di fronte a villa bernasconi a circa 200 mt dal parcheggio di villa erba con fermata a piazza s.stefano scuole elementari camposolare. Sarà inoltre disponibile un'autovettura per il trasporto di disabili, recandosi al parcheggio di Villa Bernasconi. Nella giornata di sabato l'attesa alla salita in navetta sara’ allietata da alcune attività in loco.

Chiusura al traffico - via Libertà (località Polirolo - Rovenna) con esclusione dei residenti:

Sabato 12 ottobre dalle 14:30 alle 24:30

Domenica 13 ottobre dalle 10:00 alle 19:00

A piedi

Per le persone che decideranno d'intraprendere il percorso a piedi da Cernobbio Rovenna possibilità di visitare il torchio del 1774 di Casnedo e l'intrigante e magico borgo di Stomaino. Si raccomanda l’utilizzo di scarpe comode no sandali e no passeggini.