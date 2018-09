Castagnata a Caglio il 30 settembre e il 7 ottobre

Anche in autunno e' bello andare a Caglio, dove il clima e' ancora mite, per emozionarsi davanti ai colori accesi dei boschi e soprattutto... per raccogliere le castagne. Appena fuori dal paese ci sono i castagneti, percorsi da sentieri accessibili proprio a tutti. Per assaggiarle subito, c'è la castagnata organizzata da Pro Caglio il 30 settembre e il 7 ottobre. A partire dalle 12.00 nell'arena di caglio ci saranno le caldarroste preparate su un falò spettacolare, la ristorazione con grigliata e piatti tipici, musica e giochi e animazione per i bambini. Nel pomeriggio alle 15.30 e' il momento della cultura con la visita grutuita al percorso Segantini, che riproduce le opere del grande pittore, nella suggestiva cornice del borgo medioevale.