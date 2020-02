Carnevale a Como, il programma per famiglie e bambini

Il Comune di Como organizza una grande festa di Carnevale per famiglie nel pomeriggio di domenic 23 febbraio in piazza Cavour con musica, intrattenimento e animazione a cura di CiaoComo Radio. Il pomeriggio sarà animato da varie attività ripetute più volte:

- giochi con il pubblico

- esibizioni circensi di giocolieri dell'associazione Circoliamo

- premiazione della mascherina più bella e del costume più originale

Alle ore 15.30 esibizione delle campionesse di ginnastica artistica Martina Rizzelli e Sofia Busato

Alle ore 16.00 dimostrazione di ballo e Pole Dance con la Scuola di ballo Dance Academy

I bambini potranno dar sfogo alla propria creatività, colorando e disegnando sulla carrozzeria di una macchina d'epoca. Per tutto il pomeriggio l'associazione Bir truccherà i bambini e saranno presenti stand di food & beverage.

Babato pomeriggio, 22 febbrio, la Pinacoteca civica (via Diaz 84) alle ore 16 propone giochi teatrali e di animazione dedicati ai bambini dai 6 ai 10 anni, ispirati all’opera Ritratto della famiglia Nuvolone in concerto dei fratelli pittori Carlo Francesco e Giuseppe Nuvolone, esposta nello spazio Campo quadro fino al prossimo 1 marzo.

I personaggi seicenteschi del dipinto prenderanno vita in una veste inedita e stravagante e i bambini avranno la possibilità di interpretare i protagonisti della tela posando in foto ritratto divertenti, fantasiose, creative e colorate. Panfilo, Carlo Francesco, Giuseppe, Michelangelo, Beatrice o una misteriosa dama? Ogni partecipante lasciandosi trasportare dall’immaginazione potrà diventare chi desidera.

Info Pinacoteca

Durata 1 ore e 30’

Costo € 7 a bambino

Prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti allo 031 268969 o scrivendo a pinacoteca@comune.como.it