Grande attesa per il Blevio Summer Festival - musica, cibo, sport e cultura - dopo il successo organizzativo e di pubblico dell’edizione 2018. Nelle vie a lago, piazzette e giardini vine ospitato questo evento in continua evoluzione che porta migliaia di persone a conoscere la bellezza, l’accoglienza e l’atmosfera di Blevio. L’associazione “Pro Loco” organizza dal 2004 questo festival gastronomico e musicale che ha saputo trasformarsi, nel corso degli anni, in una manifestazione che si rivolge alle famiglie, ai turisti e ai giovani.

La location è sempre la stessa, quella che tutti ci invidiano: la frazione a lago Girola verrà chiusa al traffico e diventerà una splendida area pedonale affacciata sul lago, dove si potranno gustare specialità gourmet, ascoltare musica live, lanciarsi in balli sfrenati o semplicemente godersi le giornate di sole. Formula vincente non si cambia, quindi durante le tre giornate si avvicenderanno eventi sportivi ed eventi culturali, tenuti insieme dal leitmotiv dello street food e, ovviamente, dei concerti dal vivo completamente gratuiti.

I numeri del Blevio Summer Festival 2019

• 3 giornate di attività sportive e culturali

• 3 palchi con musica dal vivo

• 20 band di musica live

• 5 dj set

• 12 postazioni food & drink

• 2 eventi in contemporanea: Blevio Summer Festival e Swing Breeze

• 100 mq di pista da ballo coperta per ballare lindy hop

• 1 campo da tennis con area bimbi

• 1 campo di calcio con corsi fitness e tornei di calcetto

• 1 nuotata “LA CORTA” per il centenario della Como Nuoto

• 1 corsa non competitiva BLEVIO su e giù per le frazioni

• 1 concorso fotografico Blevio Summer Festival Photo Contest

• 8 ore di corsi fitness

• 18 ore di lezioni di Khala Yoga

• Wakeboard Lake Como con tariffe scontate al 50%

• Visite guidate gratuite del Parco Mosaici

• Escursioni gratuite in Ebike alla scoperta delle frazioni

Il servizio di collegamento via lago con la Navigazione permetterà di raggiungere il festival aggiungendo ulteriore suggestione per i nostri visitatori, alleviando i disagi di traffico e parcheggio. Con tutte queste iniziative il Blevio Summer Festival è ormai diventato uno degli appuntamenti di riferimento dell’estate lariana.