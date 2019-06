Sagra di San Giovanni, confermati i fuochi dell'Isola Comacina nonostante il maltempo

Confermato lo spettacolo dei fuochi d'artificio sull'Isola Comacina: il maltempo non ferma la sagra di San Giovanni, in programma per la serata di sabato 22 giugno 2019.

Nonostante i violenti temporali che si sono abbattutti sul Lario, confidando in un miglioramento del meteo, il Comune ha deciso di confermare il tradizionale spettacolo pirotecnico che ogni anno attira sul lago di Como migliaia di persone.

Sagra di San Giovanni e viabilità

Per permettere lo svolgimento della manifestazione, la Statale Regina sarà chiusa dalle 20 alle 24 tra Argegno e Lenno. Percorso alternativo Argegno-San Fedele-Laino-Porlezza-Menaggio-Lenno.

Dopo le 20 il transito sarà consentito solo ai residenti di Ossuccio, mentre per i non residenti l'accesso per parcheggiare a Ossuccio sarà regolamentato da apposito pass, come spiegato sul sito mylakecomo.co nella sezione dedicata alla manifestazione. L'invito per tutti è comunque di arrivare a Ossuccio entro le 16.

Prevista anche una navetta tra Griante e Ossuccio dalle 19 all'1, mentre per il ritorno si partirà dalla Chiesa di Lenno.

Previste come ogni anno inevitabili lunghe code, soprattutto durante il deflusso dalla manifestazione, con l'invito alla pazienza e alla prudenza. Tutta la zona sarà presidiata dalle pattuglie della polizia locale.

Per informazioni telefonare alla sede operativa della Sagra: 0344.56369 oppure 320.4637782