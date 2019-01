Rolling with the Stones, concerto a Villa Guardia

Il concerto ripercorre le tappe musicali della band più longeva del rocknroll con Rolling with the Stones, quattro musicisti e uno special guest d’eccezione: Stef Burns. Rolling with the Stones è un salto nel tempo fino agli anni ’60-‘70, quando la band britannica di Mick Jagger e Keith Richards ha iniziato a lasciare la propria impronta nella storia della musica, e ne ripercorre i passi fino agli ultimi successi.

La band, con un repertorio che comprende le più note hit della band inglese, coinvolge e diverte sin dalle prime note: Brown Sugar, Jumpin Jack Flash, Satisfaction, Miss You, Start Me Up, sono solo alcuni dei brani che compongono la scaletta del concerto.

E’ proprio la passione per il rock e per la musica dei Rolling Stones a riunire sotto il nome di “Rolling with the Stones” alcuni amici di vecchia data che, fin dagli anni 90, hanno suonato la musica degli Stones con varie formazioni. Il gruppo è capitanato da Andrea Pagano, lead vocalist dei Beggars Banquet negli anni ‘80, e più di recente negli Stellavox. I componenti dei RWTS, nei live delle loro band, hanno avuto ospiti eccezionali come Darryl Jones, attuale bassista dei Rolling Stones e Bernard Fowler, corista della band di Mick Jagger e Keith Richards da oltre 30 anni. Un concerto memorabile per gli appassionati di musica, anche perché come special guest sarà sul palco lo straordinario chitarrista americano STEF BURNS, conosciuto in Italia come musicista di Vasco Rossi dal 1995, ma famoso nel mondo per aver collaborato con Alice Cooper, Sheila E., Y&T, Huey Lewis and the news, con cui suona attualmente, e moltissimi altri grandi artisti.

I RWTS sono: Andrea Pagano voce, Saverio Airaghi chitarre, Andrea Celli basso, Alberto Pietrapertosa batteria e... STEF BURNS.