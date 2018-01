Baratto, sfilata e spettacoli: a Como una due giorni dedicata al riuso

Una due giorni dedicata al riuso di oggetti e abiti terrà banco allo Spazio Antonio Ratti di via Largo Spallino 1 a Como. La Giornata del Riuso si terrà il 20 e il 21 gennaio 2018 dalle ore 10 alle 18. E' l'occasione per ammirare cosa si possa fare utilizzando, anzi, riutilizzando vecchi oggetti e abiti. Non solo, chi vuole potrà partecipare al baratto in entrambe le giornate smbiando con gli altri partecipanti abiti e accessori per adulti, giochi e abiti per bambini e libri e dvd. L'ingresso e la partecipazione ai laboratori sono gratuiti. Qui di seguito il programma della due giorni dello Spazio Ratti.

Laboratori e spettacoli sabato 20 gennaio

Ore 10-12 Laboratorio “Costruiamo insieme palle di Babbalù” (per bambini), Scuola dell’infanzia di Salita Cappuccini

Ore 10-12 Laboratorio di riciclo creativo “Eco Bijoux” (per adulti), Marina Romanò

Ore 11-12 Laboratorio di maglia “Un dritto un rovescio” (per adulti), Eletta Revelli e Cristina Sioli

Ore 14-16 Laboratorio di riciclo creativo “Natale è bello anche dopo” (per bambini), Gruppo Mamo

Ore 14-17 Laboratorio “Costruiamo insieme mangiatoie per uccellini” (per bambini), Scuola dell’infanzia di Salita Cappuccini

Ore 15-16 Laboratorio “Finger Knitting per tutti!” (per adulti), Knitta!

Ore 16-17 Presentazione dello “Spazio Arte”, chiacchierata con gli artisti coinvolti

Ore 17-18 Spettacolo teatrale “Tante storie…in poco tempo”, Compagnia teatrale Ibuka Amizero

Laboratori e spettacoli sabato 21 gennaio

Ore 10-12 Laboratorio “Creiamo mobiles con bottiglie e vaschette” (per bambini), Marina Bianco

Ore 10-12 Laboratorio “Realizziamo borsellini dal tetrapak” (per bambini), Associazione Battito d’ali

Ore 10-12 Laboratorio “Bottoni, fili, carta… cosa succederà?” (per adulti), Rita Astolfi

Ore 13-14 Show Cooking e Seminario antispreco “Cuciniamo con gli scarti”, Il cibo raccontato

Ore 14-15 Laboratorio “Finger Knitting per tutti!” (per adulti e bambini), Knitta!

Ore 15-16 Sfilata di Moda “Usato: Una Bella Scelta!”

Ore 16-17 Laboratorio “Parole in libertà!” (per adulti e bambini), Laura Arrighi

Ore 16-17 Laboratorio partecipato “Giochiamo insieme!” (per genitori e figli)

Ore 17-18 Animazione di “Danze Popolari”, Concordanza

Prima della Sfilata saranno premiati gli autori delle tre foto vincitrici del gioco-concorso #IoFotografoLisola2017, realizzato nel corso dell’ultima Fiera “L’isola che c’è”. È gradita l’iscrizione ai laboratori scrivendo un’email a riuso@lisolachece.org.

Gli organizzatori

Organizzano la nona Giornata del Riuso i Volontari dell’Associazione “L’isola che c’è” con la Cooperativa “Si può fare”, la Cooperativa “Borea”, l’Associazione “Famiglie in Cammino”, l’Associazione “Battito d’ali” e la Cooperativa “Garabombo”, in collaborazione con il Comune di Como - Assessorato alla Cultura.

Contribuiscono alla realizzazione delle tante iniziative proposte numerosi soggetti del territorio: la Scuola “Cias Formazione Professionale” di Como, l’Istituto tecnico Industriale “Paolo Carcano” di Como, la Scuola dell’infanzia di “Salita Cappuccini” di Como, il Gruppo “Mamo” di San Fermo della Battaglia, la Compagnia teatrale “Ibuka Amizero” di Figino Serenza, i cuochi de “Il cibo raccontato-Cucina Clandestina”, l’Associazione di Danze popolari “Concordanza” di Mariano Comense, le hobbiste Marina Romanò, Eletta Revelli, Cristina Sioli, Knitta!, Marina Bianco, Rita Astolfi e Laura Arrighi.