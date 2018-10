Rally Trofeo Aci Como, tutto il programma della gara

Torna il 37° Rally Trofeo Aci Como valevole quale ultima prova del Campionato Italiano WRC: la sesta ed ultima gara si disputerà il 18-20 ottobre 2018 a Como e nelle valli lariane. Si tratta dell’unico rally del campionato Tricolore WRC dotato del massimo coefficiente 1,5 ed è decisivo per l’aggiudicazione sia del titolo assoluto sia di quelli di numerose classi. In lizza ci sono tre piloti racchiusi in pochissimi punti: sono il bresciano Stefano Albertini (Ford), il vicentino Manuel Sossella (Ford) e il comasco Corrado Fontana (Hyundai).

Il Rally Trofeo Aci Como viene affiancato dal 5° Rally Nazionale e dal 2° Rally Storico Aci Como: quest’ultimo è legato al Memorial Giulio Oberti. Contrariamente agli ultimi anni, lo shakedown – ovvero le prove tecniche delle vetture in assetto da gara - si terrà non più in Val Fresca, chiusa per frana, bensì nella zona di Asso-Sormano. La scelta del trasferimento nel Triangolo Lariano ripercorre il passato: i 2,500 km da Gemù di Asso fino al confine con Sormano avevano già ospitato lo shakedown che quest’anno viene riproposto nella mattinata del 19 ottobre, dalle ore 8.30.

La prima tappa si disputa venerdì 19 ottobre, partenza alle 14.15 da piazza Cavour a Como; quattro prove pomeridiane, due diverse da ripetere, Nesso-Zelbio e Ghisallo. Riordino notturno al Driver Indoor e sabato 20 ottobre le ultime cinque prove tra le quali la lunga e selettiva Val Cavargna (29,720 km.) oltre all’Alpe Grande. Dopo ben 117 km di prove speciali è di scena la premiazione alle ore 18 in piazza Cavour a Como.

Memorial Giulio Oberti DEDICATO ALLE STORICHE – Oltre alla gara valevole per il Tricolore WRC, sono aperte le iscrizioni al 2° Memorial Giulio Oberti, navigatore scomparso nel 2017: si tratta del rally storico comasco in coda alla gara maggiore.

Il 2° Memorial Bianchi – pilota della scuderia comasca Bluthunder Racing Italy – verrà assegnato nel corso del Rally Trofeo Aci Como 2018 all’equipaggio della classe N2 che segnerà il miglior tempo sulla prova speciale Alpe Grande/1, molto amata dal pilota comasco.

Per l’edizione 2018 è possibile scaricare gratis l'App "RallydiComo" che permette di seguire in diretta il rally.

Info

dove: partenza e arrivo in piazza Cavour

Tutte le informazioni utili

Orari

Shakedown tra Asso e Sormano: venerdì 19 ottobre dalle ore 8.30

WRC

Ricognizioni giovedì 18 ottobre ore 9-17

Partenza venerdì 19 ottobre ore 14.15

Arrivo e premiazione sabato 20 ottobre ore 18.00

Rally storico

Partenza: venerdì 19 ottobre ore 14.15

Arrivo e premiazione: sabato 20 ottobre ore 17.00

Rally nazionale

Partenza: venerdì 19 ottobre ore 18.30

Arrivo: sabato 20 ottobre ore 17.00