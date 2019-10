Rally di Como, record di presenze per l'attesa edizione 2019

Grande attesa per il 38° Rally Trofeo Aci Como 2019, che si accinge a battere i record recenti di partecipazione: superata la quota di 120 domande d’iscrizione all’evento di venerdì 25 e sabato 26 ottobre 2019 quando mancano alcuni giorni alla chiusura. L’evento internazionale è valido sia per la Supercoppa WRC Italia, sia come finale nazionale Rally Cup Italia e trofei Michelin, Renault e Suzuki. Tutto pronto lungo le nove prove speciali tra Triangolo Lariano, Val Cavargna e Val d’Intelvi: allettanti novità del percorso. Partenza venerdì da Piazza Cavour a Como; arrivo sabato pomeriggio. Appuntamento al villaggio rally in centro a Como.

E’ divenuta la finale decisiva per l’assegnazione del neonata competizione nazionale Supercoppa WRC Italia, è Finale Nazionale della Rally Cup Italia e prevede il rally storico Aci Como, carico di fascino con le auto che hanno segnato la storia della specialità. Ma non è finita: si gareggia a Como per aggiudicarsi munifici montepremi di due trofei monomarca. Si tratta del Trofeo Renault Clio R3 Open, Corri con Clio N3, della finale nazionale di Suzuki Rally Cup e della Michelin Zone Cup 2019. Può partecipare al rally ogni altro equipaggio anche se non qualificato per la finale nazionale. E grazie all’accresciuto prestigio e plurime validità, la competizione schiera al via un altissimo numero di vetture. Un privilegio per il Comitato organizzatore dell’Automobile Club Como, una conferma del corretto operato per assecondare esigenze di piloti e team e legittimato dalla promozione positiva che la federazione Aci Sport ha voluto attribuire all’evento comasco.

Programma

Ricognizioni Vetture di serie

- PS 1/3 e 2 - giovedì 24 ottobre 2019 dalle 8,00 alle 19,00

- PS 4/7 5/8 6/9 - giovedì 24 ottobre 2019 dalle 8,00 alle 17,00

Verifiche Sportive

- DRIVER COMO giovedì 24 ottobre 2019 dalle 20,00 alle 21,30

- DRIVER COMO venerdì 25 ottobre 2019 dalle 7,00 alle 11,00

- Via P. Paoli 114 Como (su appuntamento concordato al ritiro del radar)

Verifiche Tecniche

- DRIVER COMO giovedì 24 ottobre 2019 dalle 20,15 alle 22,00

- DRIVER COMO venerdì 25 ottobre 2019 dalle 7,15 alle 11,30

Shakedown

- San Fermo della Battaglia (CO) venerdì 25 ottobre 2019 dalle 9,00 alle 12,00

Briefing Obbligatorio

- DRIVER COMO venerdì 25 ottobre 2019 alle 12,30

- Via P. Paoli 114 Como

Partenza

- Como P.zza Cavour venerdì 25 ottobre 2019 ore 14,31

Arrivo

- Como P.zza Cavour sabato 26 ottobre 2019 ore 17,01

Premiazioni

- Como P.zza Cavour sabato 26 ottobre 2019 all’arrivo sul palco