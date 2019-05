Desmo Como Lake, il raduno Ducati aperto a tutti i tipi di moto: domenica 19 maggio

Le premesse ci sono tutte. C’è la passione del Ducati Owners Club ufficiale di Como, il Doccomo; c’è l’esperienza del Motoclub Asso; c’è il dinamismo di Ducati Como.

Il primo motoraduno Desmo Como Lake è ormai prossimo al debutto di domenica 19 maggio, con un programma che punta a coinvolgere un gran numero di appassionati motociclisti, non soltanto di fede ducatista, visto che ogni tipo di moto è invitata a partecipare.

La giornata prenderà il via a Como, lungo le mura di viale Cattaneo (dove solitamente staziona il mercato), con le iscrizioni aperte dalle 9 alle 10.30. I partecipanti potranno fare colazione in piazza Vittoria e poi non dovranno fare altro che seguire le indicazioni posate dall’organizzazione lungo il percorso.

Per la prima edizione è stato scelto un classicissimo dei tour, con la salita da Como verso Bellagio, lungo la Statale Lariana e, da lì, un’incursione sulle stupende strade del Triangolo Lariano, fino al Ghisallo e con tappa allo Chalet Gabriele. Si tratta di un itinerario semplice, adatto a ogni tipologia di motocicletta.

L’approdo finale sarà ad Asso, in piazza Mercato, dove, oltre al pranzo a base di prodotti tipici, verrà organizzata una gimkana amatoriale e si terranno le premiazioni di rito.

La quota di iscrizione è fissata in 15 euro (pranzo non incluso).

Info: anna.sassi@ducaticomo.co.it

Felice: 339 8561351